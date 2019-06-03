Первый в России счетчик воды с NB-IoT

ЖКХ у нас хвалить не принято. Чаще ругают. Но тем приятнее новость.

В мае 2019 года молодая российская компания выпустила на рынок умный счетчик воды с радио-модулем NB-IoT.

SAURES C1, так называется новый счетчик, это не только первый NB-IoT-счетчик воды в России, но и в настоящий момент единственное в ЖКХ NB-IoT-устройство, которое представляет собой готовое решение для конечного потребителя.

NB-IoT-счетчик устанавливается как обычный счетчик воды и тут же предоставляет возможность владельцам настроить автоматическую отправку показаний себе, в УК или ЕИРЦ. Основной механизм отправки — электронная почта. Для москвичей, дополнительно, реализована интеграция с городским порталом MOS.RU.

Для справки: NB-IoT — стандарт связи для умных устройств. Ключевая особенность — NB-IoT разворачивается на уже существующей сети базовых станций мобильных операторов. В 2019 году компания МТС, первой из операторов, обеспечила зону NB-IoT-покрытия более чем в 100 городах России. Текущая зона покрытия уже сейчас позволяет использовать NB-IoT-счетчики более чем 50 млн. жителей России.

Технически счетчик представляет собой измерительную часть и радиомодуль. Связь ними осуществляется с помощью оптики, которая не подвержена помехам, износу и воздействию магнитов. Питание радиомодуля: легко заменяемая литиевая батарея с ресурсом работы, при передаче данных раз в трое суток, более 6 лет.

Новый NB-IoT-счетчик прошел апробацию в жилых квартирах, запущен в серийное производство и есть в наличии на складе производителя. Купить и установить его может каждый владелец жилья.

Важно отметить, что SAURES C1 — не первый продукт производителя. Тремя годами ранее SAURES разработала контроллер для сбора показаний с обычных импульсных счетчиков воды. Решение получило распространение и в течение трех лет активно развивается.

Благодаря предшествующему продукту владельцы новых счетчиков получают доступ к уже действующему облачному сервису, личному кабинету, мобильным приложениям (iOS, Android) и механизмам автоматической отправки показаний (MOS.RU, EMAIL).

Для управляющих компаний и ТСЖ: личный кабинет, в котором отображаются все квартиры, получение показаний со всех квартир в один день, выгрузка в Excel, 1C и другие возможности, которые позволяют автоматизировать сбор показаний с целого многоквартирного дома или жилого квартала.

И особенно отрадно, что производитель вкладывает в понятие «умный счетчик» больше, чем просто способность избавить владельцев или УК от ежемесячной рутины со сбором и передачей показаний.

В сервисные функции включены и аналитика расхода воды с точностью до часа, и контроль за потенциально чрезмерным расходом.

В случае продолжительного непрерывного расхода, владельцы получают уведомление на мобильный телефон. Умный алгоритм обнаруживает забытый кран, неисправности сантехники, выявляет скрытые утечки и предотвращает затопление.

В таком ракурсе счетчик перестает быть только обязательно-отчетным устройством, а становится как средством сбережения семейного бюджета россиян, так и инструментом сохранения водных ресурсов нашей планеты.