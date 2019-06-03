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Электроника и электротехника

Первый в России счетчик воды с NB-IoT

  •  © www.saures.ru

ЖКХ у нас хвалить не принято. Чаще ругают. Но тем приятнее новость.

В мае 2019 года молодая российская компания выпустила на рынок умный счетчик воды с радио-модулем NB-IoT.

SAURES C1, так называется новый счетчик, это не только первый NB-IoT-счетчик воды в России, но и в настоящий момент единственное в ЖКХ NB-IoT-устройство, которое представляет собой готовое решение для конечного потребителя.

NB-IoT-счетчик устанавливается как обычный счетчик воды и тут же предоставляет возможность владельцам настроить автоматическую отправку показаний себе, в УК или ЕИРЦ. Основной механизм отправки — электронная почта. Для москвичей, дополнительно, реализована интеграция с городским порталом MOS.RU.

Для справки: NB-IoT — стандарт связи для умных устройств. Ключевая особенность — NB-IoT разворачивается на уже существующей сети базовых станций мобильных операторов. В 2019 году компания МТС, первой из операторов, обеспечила зону NB-IoT-покрытия более чем в 100 городах России. Текущая зона покрытия уже сейчас позволяет использовать NB-IoT-счетчики более чем 50 млн. жителей России.

Технически счетчик представляет собой измерительную часть и радиомодуль. Связь ними осуществляется с помощью оптики, которая не подвержена помехам, износу и воздействию магнитов. Питание радиомодуля: легко заменяемая литиевая батарея с ресурсом работы, при передаче данных раз в трое суток, более 6 лет.

  •  © www.saures.ru

Новый NB-IoT-счетчик прошел апробацию в жилых квартирах, запущен в серийное производство и есть в наличии на складе производителя. Купить и установить его может каждый владелец жилья.

Важно отметить, что SAURES C1 — не первый продукт производителя. Тремя годами ранее SAURES разработала контроллер для сбора показаний с обычных импульсных счетчиков воды. Решение получило распространение и в течение трех лет активно развивается.

Благодаря предшествующему продукту владельцы новых счетчиков получают доступ к уже действующему облачному сервису, личному кабинету, мобильным приложениям (iOS, Android) и механизмам автоматической отправки показаний (MOS.RU, EMAIL).

  •  © www.saures.ru

Для управляющих компаний и ТСЖ: личный кабинет, в котором отображаются все квартиры, получение показаний со всех квартир в один день, выгрузка в Excel, 1C и другие возможности, которые позволяют автоматизировать сбор показаний с целого многоквартирного дома или жилого квартала.

И особенно отрадно, что производитель вкладывает в понятие «умный счетчик» больше, чем просто способность избавить владельцев или УК от ежемесячной рутины со сбором и передачей показаний.

  •  © www.saures.ru

В сервисные функции включены и аналитика расхода воды с точностью до часа, и контроль за потенциально чрезмерным расходом.

В случае продолжительного непрерывного расхода, владельцы получают уведомление на мобильный телефон. Умный алгоритм обнаруживает забытый кран, неисправности сантехники, выявляет скрытые утечки и предотвращает затопление.

В таком ракурсе счетчик перестает быть только обязательно-отчетным устройством, а становится как средством сбережения семейного бюджета россиян, так и инструментом сохранения водных ресурсов нашей планеты.

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https://www.saures.ru/company/news/pervyy-v-rossii-schetchik-vody-s-nb-iot/

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  • АНС АНС АНС АНС
    03.06.1910:16:09

    Окупаемость такого счётчика?

    #1133316
    • t.loseva t.loseva
      03.06.1910:55:20

      В первую очередь умный счетчик — это экономия времени и сил владельцев жилья. Необходимость помнить о показаниях, сдавать их вовремя, ходить в ЕИРЦ, если просрочили сдачу показаний … Денежную окупаемость сэкономленного времени пока посчитать не удалось   , но очевидно, что время — один из самых ценных ресурсов современного человека.

      Денежную оценку можно дать по трем направлениям:

      1. Если жильцы забывают передавать показания, УК или ЕИРЦ делает расчет по нормативу. ДИТ Москвы в прошлом году публиковал статистику, что оплата воды по нормативу, в среднем, на 1000 рублей в месяц больше, чем по счетчику.

      В настоящий момент пара умных счетчиков стоит 9600 руб. (с оплатой связи МТС на 6 лет), пара обычных счетчиков 2000 руб.

      Таким образом, для забывчивых, умные счетчики окупятся через 7 месяцев.

      2. Умный счетчик не только считает расход воды, но и позволяет выявлять его избыточность (текущая сантехника, скрытые протечки и т. д.). Расходы на избыточный расход достигают 1000-2000 рублей в месяц. В этом случае счетчик окупится от 3 до 7 месяцев. Если добавить к этому пункту забывчивость, то еще быстрее.

      3.И самое главное — умный счетчик помогает обнаруживать течи, которые в последствии приводят к протечке и затоплению. Ущерб от затопления измеряется десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Предотвращая аварию, умный счетчик оправдывает себя моментально    

      Отредактировано: t.loseva~10:58 03.06.19
      #1133325
  • Александр Вавакин Александр Вавакин
    03.06.1912:13:16

    А как же решение от компаний «стриж» вавиот, лартех? Если последние две используют LoraWAN, то первая также nb-iot

    #1133345
    • t.loseva t.loseva
      03.06.1912:30:16

      Это все LPWAN-решения, которые требуют установки собственных базовых станций для передачи показаний. Они все относятся к IoT (интернету вещей),но NB-IoT-решений среди них нет.

      Особенность технологии NB-IoT в том, что она позволяет задействовать уже существующие вышки сотовых операторов. Чтобы использовать NB-IoT-устройство не нужно никакое дополнительное оборудование, нужно только находиться в зоне покрытия NB-IoT сотового оператора.

      SAURES C1, в настоящий момент, единственный счетчик воды, который передает показания по стандарту NB-IoT.

      Отредактировано: t.loseva~15:11 03.06.19
      #1133350
      • Александр Вавакин Александр Вавакин
        03.06.1914:06:17

        Вы это видимо сами придумали?

        #1133379
        • t.loseva t.loseva
          03.06.1914:09:29

          Почему? Дайте ссылку на аналог, мы будем Вам благодарны    

          #1133381
          • Александр Вавакин Александр Вавакин
            03.06.1916:23:35

            Да, соглашусь, NB-IoT технологию вы первые используете. В целом ничего плохого нет, то что развиваются конкурентные направления. Но в том что LPWAN требует установки рабочей станции, особого минуса в этом не вижу.Напротив,стоят они не так дорого, а так как LPWAN работает на бесплатных частотах, это не ложится бременем на кошелёк конечного пользователя. И второй плюс, это то что развернуть свою сеть может не только серьёзный монополист, но и более мелкие частники.

            Ссылок, я вам не дам, так как они сюда не прикрепляются. А приведённые мною ранее компании(стриж, вавиот, лартех) не так уж сложно и в поисковике найти, чтобы ознакомиться с их решениями.

            Отредактировано: Александр Вавакин~16:42 03.06.19
            #1133410
            • t.loseva t.loseva
              03.06.1917:09:22

              И мы согласны с Вами, что конкурентные направления идут на пользу отрасли и конечному потребителю в первую очередь.

              За связь потребителю придется платить и в том, и в другом случае. В одном случае — оплачивать установку вышки, в другом оплачивать услуги связи сотовому оператору.

              Но в любом случае, владелец квартиры в одиночку поставить себе рабочую станцию не может. Т. е. если я хочу себе умный счетчик, а соседи и управляющая компания не хотят, шансов у меня мало. А использовать NB-IoT может каждый владелец жилья никого не спрашивая и не с кем установку своего счетчика не согласовывая (если находится в зоне покрытия).

              С другой стороны есть на территории России места, где сотовых вышек нет. И там альтернативные LPWAN-решения незаменимы.

              Отредактировано: t.loseva~17:13 03.06.19
              #1133432
              • t.loseva t.loseva
                03.06.1917:11:57

                Решения компаний Стриж, Вавиот, Лартех мы знаем конечно же. Вопрос был в том какую технологию передачи данных они используют.

                #1133433
  • Evgenii Koptev Evgenii Koptev
    03.06.1913:05:10

    Этот умный также надо поверять будет, т. е. менять.

    #1133360
    • t.loseva t.loseva
      03.06.1913:18:46

      Срок поверки, как и у обычных счетчиков, 6 лет. Срок службы: 12 лет.

      Относительно поверять или менять — поверять конечно   . Но если вы сочтете, что вам проще поменять, чем заниматься поверкой, то можно заменить только измерительную часть (радиомодуль оставить прежним). По стоимости: измерительная часть умного счетчика стоит столько же сколько обычный счетчик.

      Отредактировано: t.loseva~14:04 03.06.19
      #1133366
  • Zveruga Zveruga
    03.06.1913:41:33

    В случае продолжительного непрерывного расхода, владельцы получают уведомление на мобильный телефон. Умный алгоритм обнаруживает забытый кран, неисправности сантехники, выявляет скрытые утечки и предотвращает затопление.

    В таком ракурсе счетчик перестает быть только обязательно-отчетным устройством, а становится как средством сбережения семейного бюджета россиян, так и инструментом сохранения водных ресурсов нашей планеты.

    А потом в счётчики поставят дистанционно управляемые задвижки, чтобы люди могли находясь вне дома перекрыть воду в случае аварии. А потом к этим задвижкам получит доступ МЧС, чтобы в случае бездействия граждан устранять аварии своими силами. А потом недалёкие люди дадут эти права всяким ЖЭКам и водоканалам, которые станут использовать эту благую фичу во зло, завышая стоимость воды, и перекрывая воду неплательщикам. И в итоге государство получит возможность по нажатию кнопки перекрывать воду несогласным.    

    В этом суть четвёртой промышленной революции.

    Отредактировано: Zveruga~13:48 03.06.19
    #1133370
    • t.loseva t.loseva
      03.06.1913:56:44

      По опыту развития предыдущих решений, запрос о возможности удаленного перекрытия воды — один из самых популярных. Т. е. владельцы умных счетчиков сами просят такую возможность.

      И в этом, безусловно, есть рациональное зерно.

      НО никаких задвижек в самом счетчике реализовываться совершенно точно не будет.

      Если такая возможность и появится, то за это будет отвечать дополнительный контроллер, связанный с электро-шаровыми кранами, который владелец может устанавливать или не устанавливать по собственному желанию и усмотрению. Также как сейчас устанавливаются системы защиты от протечки.

      Счетчик же воды может только сообщить хозяевам о подозрительном перерасходе, но сам никаких действий с водой совершить не может и не сможет. Ни сейчас, ни в будущем.

      Отредактировано: t.loseva~14:00 03.06.19
      #1133376
      • Zveruga Zveruga
        03.06.1916:47:05

        владельцы умных счетчиков сами просят такую возможность

        Всё верно. Люди не понимают, что сами себе копают яму.

        #1133423
        • t.loseva t.loseva
          03.06.1917:26:04

          Хочется еще раз подчеркнуть, что никаких дистанционно управляемых задвижек в счетчиках нет и будет   .

          Это можно смело утверждать не только относительно счетчика SAURES С1, но и относительно других подобных счетчиков, которые когда-нибудь обязательно появятся.

          Для этого есть как минимум два серьезных препятствия:

          1. Делать такой счетчик дорого и получится он дорогим. Существенно дороже и менее функциональным, чем решение с контроллерами.

          2. Даже если бы кто-то сделал такой счетчик, ни у кого нет возможности заставить всех людей их установить. Всегда остается право выбора: умный счетчик, не умный счетчик и даже совсем без счетчика.

          А в таком случае какой смысл для производителя делать неоправданно дорогое устройство?

          #1133442
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    03.06.1915:48:02

    фигня, а не счётчик, каждому счётчику нужен интернет, а это не дело. Бабульку старую заставлять проводить интернет?

    Отредактировано: EyeSauronn .~15:48 03.06.19
    #1133401
    • Владимир Лосев Владимир Лосев
      03.06.1916:21:09

      Основное преимущество этого счетчика как раз в том и заключается, что не нужен стационарный интернет. Счетчик выходит в интернет через сотовую сеть, как ваш мобильный телефон. Ничего кроме самого счетчика не нужно. Вы не внимательно прочитали статью.

      Отредактировано: Владимир Лосев~16:21 03.06.19
      #1133407
    • Комментарий удален
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