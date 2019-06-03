«Вертолеты России» передали авиакомпании «Конверс Авиа» два Ми-8АМТ

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех поставил авиакомпании «Конверс Авиа» два вертолета Ми-8АМТ в транспортном варианте. В 2018 году этой компании уже были поставлены два вертолета, которые в настоящее время эксплуатируются в Тверской области.

Транспортные возможности вертолета обеспечивают перевозку до 23 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

«Переданные вертолеты будут задействованы для перевозки грузов для нефтедобывающих предприятий России, а также будут использоваться для перевозки вахтового персонала в Красноярском крае и Тюменской области», — отметил управляющий директор У-УАЗа Леонид Белых.

Модификация Ми-8АМТ является более современным вертолетом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, созданным на базе Ми-8Т. При разработке Ми-8АМТ был учтен огромный опыт эксплуатации вертолетов этого семейства в России и за рубежом. Ми-8АМТ отличается от Ми-8Т более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом конструктивных изменений.