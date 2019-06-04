В Пулково стартовал крупный инфраструктурный проект

«Роснефть» начала строительство нового топливозаправочного комплекса в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщает пресс-служба компании, инвестиции в проект составят порядка 3 млрд руб., проектная мощость — 300 тыс. тонн авиакеросина в год (50% от годового объема заправок с учетом планов по развитию аэропорта).

Проект реализуется дочерними структурами ПАО «НК «Роснефть» и Банка ВТБ на базе совместного предприятия ООО «ТЗК Пулково». Строительство ТЗК будет реализовано в два этапа в 2020-2021 годах. Топливозаправочный комплекс предполагает создание системы топливных гидрантов под перроном аэропорта, складов хранения топлива общей емкостью 16 тыс. куб. м, насосно-фильтрационной станции и топливопровода, пункта налива авиатоплива в аэродромные топливозаправщики, железнодорожных путей и эстакады на 12 железнодорожных цистерн.

Проект строительства ТЗК Пулково реализуется в рамках стратегии «Роснефти» по расширению собственной сети ТЗК и увеличению поставок авиатоплива конечным потребителям. По итогам прошлого года доля рынка компании по объему производства авиатоплива составила 32,6%. «Инвестиции в данный проект составят более 3 млрд руб. Новый топливозаправочный комплекс мощностью в 300 тыс. тонн авиакеросина в год будет полностью соответствовать современным мировым стандартам и значительно повысит привлекательность Пулково как транзитного хаба для дальнемагистральных перевозчиков», — говорит главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

По данным ТАСС, гидрантная система топливозаправочного комплекса сможет обеспечить максимально оперативную заправку судна: около 5 минут уйдет на подъезд диспенсера к самолету, 14 минут займет заправка 10 тонн авиакеросина. При этом наличие гидрантной системы позволит заправлять широкофюзеляжные воздушные суда на 20 минут быстрее, чем с помощью традиционных топливозаправщиков.Сейчас заправку топливом в Пулково осуществляют ЗАО «Совэкс», принадлежащее «Газпром нефти» и «ЛУКОЙЛу», а также совместное предприятие Shell и «Аэрофьюэлз».