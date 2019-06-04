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ВКС РФ успешно провели испытания новой противоракеты

Боевой расчет войск ПВО и ПРО произвел успешный пуск, в ходе которого ракета подтвердила все заложенные характеристики.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/NBGvD5kanW0

«Сегодня на полигоне Сары-Шаган в республики Казахстан боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — рассказал заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко.

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https://www.youtube.com/watch?v=NBGvD5kanW0

ПВО, ПРО, испытания, противоракета
  • seregin-s1 seregin-s1
    04.06.1908:30:41

    Жуть какая! И ведь кто-то её придумал, а кто-то сделал. Снимаю шляпу!

    #1133596
  • Александр Ермаков
    04.06.1910:06:52

    Что зверь такой? Противоракета шахтного базирования с одуренной стартовой скоростью. Интересно кого ей сбивать и где, в каком космосе?

    Опупеть!!!

    #1133616
    • seregin-s1 seregin-s1
      04.06.1910:11:11

      Скорее всего А-235 «Нудоль». Идет на смену А-135 Амур

      #1133618
      • Нет аватара Инженер2015
        04.06.1912:24:36

        А-235 «Нудоль». Идет на смену А-135 Амур

        когда её примут на вооружение?

        #1133660
    • Гвардеец Гвардеец
      04.06.1910:14:24

      А вы прикиньте на какой скорости идёт подлёт МБР, БРСРД, или КР, и сколько остаётся для пеленга, подачи команды на уничтожение и пуска самой ПР, счёт идёт на доли секунд

      Отредактировано: Гвардеец~10:17 04.06.19
      #1133619
      • Нет аватара kerosene
        04.06.1910:27:01

        БРСД и КР — штатная цель для современных средств ПВО типа С-300/400 и т. д.

        #1133624
        • Гвардеец Гвардеец
          04.06.1910:57:52

          А у наших ребят разработчиков ко всему есть такая особенность — иметь запас работая на перспективу

          #1133628
  • 1Deniz 1Deniz
    04.06.1911:24:01

    Сумасшедшая штука!!!

    От начального рыка ,кровь стынет в жилах.

    Думаю после старта такой штуковины ракеты противника разворачиваются нафиг и с жалобным писком топят на свои базы ,теряя по дороге железные ошметки

    #1133630
  • DV DV
    04.06.1912:34:17

    Зверь-машина!!! Супер-   мощь!!!

    #1133667
  • Андрей Князев Андрей Князев
    04.06.1913:06:56

    Что это было?!    Я раньше как-то не замечал такого бешенного старта с такой начальной скоростью… Может ракурс так подобран? Невероятный старт.   

    #1133681
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