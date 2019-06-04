ВКС РФ успешно провели испытания новой противоракеты
Боевой расчет войск ПВО и ПРО произвел успешный пуск, в ходе которого ракета подтвердила все заложенные характеристики.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/NBGvD5kanW0
«Сегодня на полигоне Сары-Шаган в республики Казахстан боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — рассказал заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко.
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