ВКС РФ успешно провели испытания новой противоракеты

Боевой расчет войск ПВО и ПРО произвел успешный пуск, в ходе которого ракета подтвердила все заложенные характеристики.

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«Сегодня на полигоне Сары-Шаган в республики Казахстан боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — рассказал заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко.