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Транспорт и логистика

ГАЗ представил новые автомобили для розничной торговли

  •  © www.metalinfo.ru

ГАЗ представил новые модели автомобилей для розничной торговли и мобильного бизнеса. Новинкой ГАЗ стал многосекционный рефрижератор на базе «ГАЗель Next 4.6», предназначенный для перевозки мороженого и других пищевых продуктов, требующих поддержания крайне низких температур.

Использование тяжелого шасси полной массой 4,6 т позволило обеспечить высокую — до 1,2 т — грузоподъемность, сохранив при этом компактные размеры, городскую маневренность и низкую базовую стоимость легкого коммерческого автомобиля. Принцип работы холодильного оборудования автомобиля основан на заморозке солевой смеси в накопителях холода при подключении к электрической сети, когда автомобили стоят на стоянке.

В период развозки продукции накопители передают холод воздуху и продуктам, находящимся внутри кузова, обеспечивая поддержание низких температур, необходимых для сохранения продуктов питания. В связи с тем, что во время движения автомобиля зарядка холодильного агрегата не производится, к кузову предъявляются особые требования позволяющие минимизировать потери холода. Мощность конденсора и количество плит накопителей холода подбирается в зависимости от объема кузова, количества открывания дверей и региона эксплуатации. При необходимости возможно обеспечить температуру внутри кузова ниже -35 градусов.

  •  © www.metalinfo.ru

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http://www.metalinfo.ru/ru/news/109105

группа ГАЗ, автомобильная промышленность
  • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
    04.06.1918:53:50

    Интересное решение на базе каркасного автобуса. С дверью — это для выездного кафе, а вход — для официанта?

    Иначе какой смысл в двери? Ведь это потеря витринных площадей, которые можно было бы разместить вместо двери.

    #1133766
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