«Роснефть» ввела в эксплуатацию 2-е месторождение Эргинского кластера и электростанцию

«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера.

Западно-Эргинское месторождение в Ханты-Мансийском АО было подготовлено к началу добычи в кратчайшие сроки — менее, чем за 1,5 года. Добиться столь высоких темпов обустройства месторождения удалось благодаря применению новых методов бурения и строительства скважин, современным техническим и инженерным решениям, а также действующей инфраструктуре Кондинского промысла.

В настоящее время на Западно — Эргинском пробурено 49 скважин. Извлекаемые запасы месторождения составляют 23 млн тонн нефти.

На месторождении введена в эксплуатацию электростанция суммарной мощностью 18 МВт, которая полностью обеспечивает производственную инфраструктуру электроэнергией, в том числе, за счет рационального использования попутного нефтяного газа.

Для эффективной добычи трудноизвлекаемых запасов Эргинского проекта применяются самые современные технологии: управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта с использованием высокопрочного полимерного проппанта и иные технологии увеличения отдачи пласта.

В условиях сложной транспортной инфраструктуры на Западно — Эргинское месторождение завезено более 130 тыс. тонн материалов, оборудования и топлива. Основная часть грузов для строительства и эксплуатации объектов была доставлена по зимним автодорогам. На месторождении построены объекты инфраструктуры, включая дожимную насосную станцию, нефтепровод до центрального пункта сбора Кондинского месторождения протяженностью 48 км. Все оборудование — российского производства. Ежедневно на месторождении трудились более 500 высококвалифицированных строителей и других специалистов. Для вахтового персонала созданы комфортные условия проживания и отдыха в общежитиях опорной базы промысла.

«Роснефть» создала новый центр нефтегазодобычи в ХМАО-Югре — ключевом для Компании регионе, в котором расположены такие крупные активы как «РН-Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «Варьеганефтегаз», «Няганьнефтегаз». Эргинский кластер — один из приоритетных проектов «Роснефти».

Интегральный подход и последовательный ввод месторождений Эргинского кластера в эксплуатацию с единой системой транспорта, энергоснабжения, управления разработкой обеспечивает высокую синергию и ускоренное освоение ресурсного потенциала кластера.