В Мурманском порту запущен в работу новый портальный кран модели «Аист»
В мае 2019 года в Мурманском морском торговом порту (Мурманская область) был введен в эксплуатацию новый портальный кран модели «Аист».
Данный тип портовой техники разработан и производится российской компанией ЗАО «СММ» в г. Санкт-Петербург.
Портальный кран стал первым в этом году и тринадцатым — в рамках программы технического перевооружения, реализуемой АО «ММТП».
Всего по программе технического перевооружения, рассчитанной на период до конца 2019 года, к работе должен приступить еще один такой же кран.
Таким образом, в АО «ММТП» половина парка портальных кранов будет обновлена, что существенно повысит безопасность и надежность работы оборудования.
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05.06.1911:33:33