В Мурманском порту запущен в работу новый портальный кран модели «Аист»

В мае 2019 года в Мурманском морском торговом порту (Мурманская область) был введен в эксплуатацию новый портальный кран модели «Аист».

Данный тип портовой техники разработан и производится российской компанией ЗАО «СММ» в г. Санкт-Петербург.

Портальный кран стал первым в этом году и тринадцатым — в рамках программы технического перевооружения, реализуемой АО «ММТП».

Всего по программе технического перевооружения, рассчитанной на период до конца 2019 года, к работе должен приступить еще один такой же кран.

Таким образом, в АО «ММТП» половина парка портальных кранов будет обновлена, что существенно повысит безопасность и надежность работы оборудования.