Добавить статью
Модернизация

В Мурманском порту запущен в работу новый портальный кран модели «Аист»

В мае 2019 года в Мурманском морском торговом порту (Мурманская область) был введен в эксплуатацию новый портальный кран модели «Аист».

  •  © hibiny.com

Данный тип портовой техники разработан и производится российской компанией ЗАО «СММ» в г. Санкт-Петербург.

Портальный кран стал первым в этом году и тринадцатым — в рамках программы технического перевооружения, реализуемой АО «ММТП».

Всего по программе технического перевооружения, рассчитанной на период до конца 2019 года, к работе должен приступить еще один такой же кран.

Таким образом, в АО «ММТП» половина парка портальных кранов будет обновлена, что существенно повысит безопасность и надежность работы оборудования.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.hibiny.com/news/archive/192972/

Мурманский морской торговый порт, Мурманская область, портальный кран, Аист
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,