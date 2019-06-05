В Дагестане возводят тепличный комплекс ООО «Югагрохолдинг»



первая очередь тепличного комплекса «Югагрохолдинг» открытого в Дагестане

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Современный тепличный комплекс ООО «Югагрохолдинг» площадью 21,2 га и стоимостью 2,5 млрд рублей строят в поселке Шамхал-Термен города Махачкалы. При выходе предприятия на полную проектную мощность в нём будет создано более 200 рабочих мест.

Тепличный комплекс ориентирован на выращивание томатов и огурцов для их дальнейшей реализации на территории России. По оценкам специалистов, планируемый урожай овощей за год составит 2,5 тыс. тонн, а ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят порядка 85 млн рублей.

В ноябре 2017 года сайт «Сделано у нас» сообщил об открытии первой очереди тепличного комплекса «Югагрохолдинг"в Дагестане.