Volgabus сделал беспилотный автобус-вездеход

Благодаря машинному зрению, встроенным средствам навигации и технологиям искусственного интеллекта вездеход способен самостоятельно передвигаться по местности.

Полярный автобус под названием Snowbus целиком разработан в России и создан с применением отечественных комплектующих, технологий и программного обеспечения, говорится в сообщении Volgabus.

Вездеход имеет гибридную силовую установку: пара дизельный генератор-генератор, тяговые синхронные электродвигатели. Литиевые батареи обеспечивают запас хода до 60 мин. Максимальное время автономного движения с учетом ДВС до 120 часов.

Вездеход предназначен для эксплуатации в любых условиях, он способен ехать по снегу или льду создавая низкое давление на поверхность. Вездеход может плыть по воде, преодолевать вертикальные преграды высотой до 1.6 м и расщелины шириной до 2 м.

Беспилотный автобус-вездеход разработан холдингом «Бакулин Моторс Групп» (ТМ «Volgabus»). Компания известна как производитель автобусной техники и один из пионеров в области беспилотного транспорта. Холдинг имеет 2 производственные площадки — в Волгоградской и Владимирской области.

https://www.volgabus.ru/#...tnaya-premera-ot-volgabus