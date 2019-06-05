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Фотофакты

Volgabus сделал беспилотный автобус-вездеход

Благодаря машинному зрению, встроенным средствам навигации и технологиям искусственного интеллекта вездеход способен самостоятельно передвигаться по местности.

Полярный автобус под названием Snowbus целиком разработан в России и создан с применением отечественных комплектующих, технологий и программного обеспечения, говорится в сообщении Volgabus.

  •  © auto.mail.ru

Вездеход имеет гибридную силовую установку: пара дизельный генератор-генератор, тяговые синхронные электродвигатели. Литиевые батареи обеспечивают запас хода до 60 мин. Максимальное время автономного движения с учетом ДВС до 120 часов.

Вездеход предназначен для эксплуатации в любых условиях, он способен ехать по снегу или льду создавая низкое давление на поверхность. Вездеход может плыть по воде, преодолевать вертикальные преграды высотой до 1.6 м и расщелины шириной до 2 м.

Беспилотный автобус-вездеход разработан холдингом «Бакулин Моторс Групп» (ТМ «Volgabus»). Компания известна как производитель автобусной техники и один из пионеров в области беспилотного транспорта. Холдинг имеет 2 производственные площадки — в Волгоградской и Владимирской области.

 https://www.volgabus.ru/#...tnaya-premera-ot-volgabus 

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https://auto.mail.ru/article/73111-volgabus_sdelal_bespilotnyi_avtobus-vezdehod_foto/

Volgabus, Бакулин Моторс Групп, Snowbus
  • Нет аватара абрамыч
    05.06.1910:48:40

    Круто-можно по Северу без водил ездить!

    #1133882
  • Нет аватара cherev
    05.06.1910:49:14

    Зачем нужен беспилотный вездеход? Самостоятельно снимать показания?

    #1133883
    • Нет аватара Инженер2015
      05.06.1911:21:54

      транспортировка товаров в акртических регионах дорогая и небезопасная.

      данное транспортное средство решает множество проблем даже в виде прототипа

      #1133891
  • Нет аватара 1ogicandscience
    05.06.1911:45:03

    Радуют такие статьи!

    #1133898
  • Bdd Bdd
    05.06.1911:53:07

    а ШЕРПы(кажется) не их были? очень уж похож

    #1133902
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