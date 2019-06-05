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Новые заводы и цеха

Great Wall открыла в России новый автозавод Haval

  •  © www.autostat.ru

Китайский автоконцерн Great Wall открыл на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области новый автозавод Haval. Первой моделью, которая сошла с конвейера, стал новый кроссовер Haval F7, потенциальный бестселлер марки. В дальнейшем на конвейер предприятия также встанут полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x.

Строительство первого этапа автомобильного завода мощностью 80 тысяч автомобилей в год началось осенью 2015 года. К 2020 году планируется выйти на максимальную мощность — 150 тыс. автомобилей в год.

Предприятие включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Общий объем инвестиций в проект составил более 500 млн долларов США. На первом этапе общее количество сотрудников составит до 1000 человек.

Как отмечается, завод Haval станет первым зарубежным предприятием полного цикла китайского бренда.

В соответствии с подписанным соглашением Great Wall обязалась локализовать технологические операции как по производству автомобиля, так и по производству автокомпонентов. Это будет касаться производства двигателя, трансмиссии, автоматической коробки передач и систем управления автомобилем, компонентов интерьера, экстерьера и основных материалов.

Вторая очередь реализации инвестпроекта предполагает строительство завода двигателей внутреннего сгорания, автоматических трансмиссий и локализацию производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера. Предполагается создание еще порядка 1000 новых рабочих мест. Ожидается, что холдинг инвестирует в новый завод до 20 млрд рублей.

  •  © tularegion.ru

Новый завод Haval имеет высокий уровень автоматизации. В цехе штамповки используется многостанционный автоматический пресс закрытого типа Fagor и конвейеры по транспортировке деталей компании ABB. В сварочном цехе используется 72 робота АВВ, а также автоматическая система доставки EMS. Уровень автоматизации главной сварочной линии составляет 100%. На вспомогательных сварочных линиях используются установки автоматической смены модулей NBG, что обеспечивает совместное использование линий при производстве трех моделей автомобилей. Цех окраски также полностью автоматизирован — высокое качество окраски обеспечат 27 производственных роботов. В сборочном цехе используется 18 вспомогательных механических манипуляторов и автоматические управляемые тележки AGV. Рядом с цехом сборки построен многофункциональный полигон с различными покрытиями для проверки работы подвески, тормозной системы и рулевого управления. Цех производства компонентов включает литьевой цех элементов интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию сборки автомобильных сидений. Для обеспечения высочайшего уровня качества используется система оповещения ANDON, с помощью которой осуществляется быстрое реагирование при управлении на производстве.

Между тем кроссоверы Haval F7 российского производства уже начали поступать российским дилерам. Новинка будет доступна в трех уровнях комплектации: Comfort, Elite и Premium. Линейка двигателей Haval F7 включает 1,5-литровый (мощностью 150 л.с. при 5500 об/мин) и 2,0-литровый (190 л.с. при 5500 об/мин) турбированные двигатели GDIT. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением. Новый Haval F7 имеет модификации с передним и полным приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 2767 автомобилей, что в 2,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9. В настоящее время самой продаваемой моделью Haval в России является среднеразмерный кроссовер Haval H6, который с начала года разошелся в количестве 2053 экземпляров.

tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=158159

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https://www.autostat.ru/news/39511/

Тульская область, Haval, автомобильная промышленность, иностранные инвестиции, новый завод
  • Нет аватара torp
    05.06.1917:18:25

    Извиняюсь, а как они хотят продать 80 000 автомобилей этого «Г», после 3 323 авто по итогам 2018 года. Может бесплатно будут отдавать, кто хорошо в школе учился )))

    А что, хорошая идея — закончил в школу, поступил в институт — получи Haval )))

    Отредактировано: torp~17:20 05.06.19
    #1133987
    • Никита Першин Никита Першин
      05.06.1918:13:04

      Возможно рынком сбыта будет не только Россия, но и всё СНГ и Дальнее Зарубежье. Как с теми же рено, которые мы в Алжир поставляем или завод двигателей фольксваген продукциию, которого поставляем в Испанию и Чехию.

      Когда открывали завод просчитывали рынок и экономику, а так же места сбыта, поэтому без полной информации такие выводы делать глупо.

      #1133999
      • Нет аватара torp
        05.06.1918:18:28

        Hover на Ставрополье построил новый завод, выпустил 2500 авто и теперь конвейер остановлен, ждут ОЭЗ (льгот)

        ЖАЛЬ

        Отредактировано: torp~18:20 05.06.19
        #1134004
    • Нет аватара termometrix
      05.06.1918:13:20

      Извиняюсь, а как они хотят продать 80 000 автомобилей

      Например с помощью программы льготного автокредитования.Очень полезная программа для России и бюджета,очень выгодная программа.К сожалению пока с «Форд» не договоролисиь хотя можно привлечь обратно.

      А что, хорошая идея — закончил в школу, поступил в институт — получи Haval

      А почему бы и нет,это хороший подарок для каждого выпусника и рабочего!

      #1134000
      • Нет аватара torp
        05.06.1918:16:58

        или вышел на пенсию после 40 лет стажа работы — получи Haval    

        Отредактировано: torp~18:17 05.06.19
        #1134003
      • Андрей Иванов Андрей Иванов
        05.06.1918:36:06

        А за чей счёт льготное кредитование?За счёт государства это бред!Только начали производство с никакущей локализацией и сразу льготы?Вместо поддержки наших производителей?

        P. S. Все продажи китайских авто чуть больше 35 000 штук за прошлый год.И это при десятке марок и десятков моделей!Если будут усиленно сбывать по СНГ — тогда ещё куда ни шло!

        Отредактировано: Андрей Иванов~18:40 05.06.19
        #1134007
    • Нет аватара torp
      05.06.1918:14:25

      а по существу сказать никто не может, кто их будет покупать в таком количестве? минусовать легче?

      #1134001
      • Денис Демидович Денис Демидович
        05.06.1919:31:16

        Их будут покупать в таком количестве, просто покупатели о этом ещё не знают. Причем я на полном серьезе, когда говорил пять лет назад что скоро будут покупать только китайские телефоны и это будет ТОП над мной смеялись, ну и? Китайских телефонов продается больше чем корейских и псевдо американских(эпл). То же самое будет через несколько лет с авто. Первая ласточка Geely Atlas, рост на скромные 354% а в целом продажи Geely выросли почти в 4 раза. Хотя пока им до топа рынка далеко, но скорость роста запредельная, если они так же будут расти дальше, то скоро обгонят и немцев, что не сложно, и корейцев, что посложнее. Посмотрите на текущий срез китайских авто.

        Haval H7 о котором в статье речь.

        •  © ilovecross.com

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        Отредактировано: Денис Демидович~19:34 05.06.19
        #1134018
  • Нет аватара termometrix
    05.06.1918:10:40

    + Хорошие машины.Чем больше,тем лучше!

    •  © regnum.ru

    Отредактировано: termometrix~18:13 05.06.19
    #1133998
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    05.06.1919:34:45

    Можно приветствовать нового производителя, это заставит снижать цены и других авто производителей. По мне бы лучше-бы этот завод сбывал свою продукцию в другие страны.

    #1134020
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