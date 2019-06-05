Great Wall открыла в России новый автозавод Haval

Китайский автоконцерн Great Wall открыл на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области новый автозавод Haval. Первой моделью, которая сошла с конвейера, стал новый кроссовер Haval F7, потенциальный бестселлер марки. В дальнейшем на конвейер предприятия также встанут полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x.

Строительство первого этапа автомобильного завода мощностью 80 тысяч автомобилей в год началось осенью 2015 года. К 2020 году планируется выйти на максимальную мощность — 150 тыс. автомобилей в год.

Предприятие включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Общий объем инвестиций в проект составил более 500 млн долларов США. На первом этапе общее количество сотрудников составит до 1000 человек.

Как отмечается, завод Haval станет первым зарубежным предприятием полного цикла китайского бренда.

В соответствии с подписанным соглашением Great Wall обязалась локализовать технологические операции как по производству автомобиля, так и по производству автокомпонентов. Это будет касаться производства двигателя, трансмиссии, автоматической коробки передач и систем управления автомобилем, компонентов интерьера, экстерьера и основных материалов.

Вторая очередь реализации инвестпроекта предполагает строительство завода двигателей внутреннего сгорания, автоматических трансмиссий и локализацию производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера. Предполагается создание еще порядка 1000 новых рабочих мест. Ожидается, что холдинг инвестирует в новый завод до 20 млрд рублей.

Новый завод Haval имеет высокий уровень автоматизации. В цехе штамповки используется многостанционный автоматический пресс закрытого типа Fagor и конвейеры по транспортировке деталей компании ABB. В сварочном цехе используется 72 робота АВВ, а также автоматическая система доставки EMS. Уровень автоматизации главной сварочной линии составляет 100%. На вспомогательных сварочных линиях используются установки автоматической смены модулей NBG, что обеспечивает совместное использование линий при производстве трех моделей автомобилей. Цех окраски также полностью автоматизирован — высокое качество окраски обеспечат 27 производственных роботов. В сборочном цехе используется 18 вспомогательных механических манипуляторов и автоматические управляемые тележки AGV. Рядом с цехом сборки построен многофункциональный полигон с различными покрытиями для проверки работы подвески, тормозной системы и рулевого управления. Цех производства компонентов включает литьевой цех элементов интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию сборки автомобильных сидений. Для обеспечения высочайшего уровня качества используется система оповещения ANDON, с помощью которой осуществляется быстрое реагирование при управлении на производстве.

Между тем кроссоверы Haval F7 российского производства уже начали поступать российским дилерам. Новинка будет доступна в трех уровнях комплектации: Comfort, Elite и Premium. Линейка двигателей Haval F7 включает 1,5-литровый (мощностью 150 л.с. при 5500 об/мин) и 2,0-литровый (190 л.с. при 5500 об/мин) турбированные двигатели GDIT. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением. Новый Haval F7 имеет модификации с передним и полным приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 2767 автомобилей, что в 2,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9. В настоящее время самой продаваемой моделью Haval в России является среднеразмерный кроссовер Haval H6, который с начала года разошелся в количестве 2053 экземпляров.

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