Строительство моста ЦКАД через канал имени Москвы
В Московской области на 3-м пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) идёт строительство моста длиной 1.5 км, который пересечёт Дмитровское шоссе, железную дорогу Савёловского направления и Канал имени Москвы.
Строящийся мост будет самым сложным инженерным сооружением ЦКАД.
Строительство русловой части моста на левом берегу канала имени Москвы:
Строительство русловой части моста на правом берегу:
Фото Александра Попова (russos)
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