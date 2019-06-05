Строительство моста ЦКАД через канал имени Москвы





© Фото Александра Попова

В Московской области на 3-м пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) идёт строительство моста длиной 1.5 км, который пересечёт Дмитровское шоссе, железную дорогу Савёловского направления и Канал имени Москвы.





© Фото Александра Попова

Строящийся мост будет самым сложным инженерным сооружением ЦКАД.

Строительство русловой части моста на левом берегу канала имени Москвы:



© Фото Александра Попова

Строительство русловой части моста на правом берегу:



© Фото Александра Попова



© Фото Александра Попова

Фото Александра Попова (russos)