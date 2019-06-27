Первый самолёт, спроектированный в отечественном САПР КОМПАС-3D. Видео.

Научно-производственное объединение «АэроВолга» — единственная в России компания, которая поставляет на зарубежный рынок самолеты-амфибии ЛА-8 (LA-8) и «Борей» (BOREY). Именно «Борей» стал первым самолетом предприятия, полностью спроектированным в КОМПАС-3D, включая теоретический чертеж и обводы корпуса. Наш новый фильм — о задачах, которые стоят перед КОМПАС-3D в авиамоделировании, об утилитарной красоте самолетов-амфибий и, конечно, о дальнейших планах НПО «АэроВолга».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/oF_iodgD3oM

Интервью с разработчиками самолёта.