Начался перенос ДВЗ «Звезда»
В Большом Камне (Приморский край) начался масштабный процесс переноса на новое место производственных мощностей ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», который специализируется на ремонте кораблей Тихоокеанского флота.
В настоящий момент в северной части бухты Большой Камень идёт намыв искуственного участка земли, на котором будут построены новые цеха и другие производственные объекты ДВЗ «Звезда», после чего часть существующих старых цехов завода будут снесены, и на их месте будут построены новые цеха нового судостроительного комплекса «Звезда».
В результате этих преобразований производственные процессы судоремонта и судостроения будут разнесены в разные части бухты, и два завода будут работать не мешая друг другу.
Фото с сайта dcss.ru
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