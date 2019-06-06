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Новые заводы и цеха

Начался перенос ДВЗ «Звезда»

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

В Большом Камне (Приморский край) начался масштабный процесс переноса на новое место производственных мощностей ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», который специализируется на ремонте кораблей Тихоокеанского флота.

В настоящий момент в северной части бухты Большой Камень идёт намыв искуственного участка земли, на котором будут построены новые цеха и другие производственные объекты ДВЗ «Звезда», после чего часть существующих старых цехов завода будут снесены, и на их месте будут построены новые цеха нового судостроительного комплекса «Звезда».

В результате этих преобразований производственные процессы судоремонта и судостроения будут разнесены в разные части бухты, и два завода будут работать не мешая друг другу.

Фото с сайта dcss.ru

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Приморский край, Большой Камень, Звезда, намывные территории
  • Нет аватара alex_uns
    06.06.1918:17:23

    А на карте?)

    #1134387
      • Нет аватара alex_uns
        06.06.1918:48:16

        Спасибо. В таком случае проект строительства ССК Звезда будет откорректирован. А значит это повод откорректировать и длину строящегося дока   

        #1134394
        • A_SEVER A_SEVER
          06.06.1919:03:50

          повод откорректировать и длину строящегося дока
          Тут бы построить всё то, что уже запроектировано, а ты всё так и норовишь ещё больше увеличить объём предстоящих работ!    

          #1134399
          • Нет аватара alex_uns
            06.06.1919:11:38

            Андрей, я все понимаю)), но то что запроектировано будет построено за пять лет максимум, и возникнет вопрос, а дальше?)) Он всегда на самом деле стоит подспудно. И решается он в документах по градостроительному планированию территорий. А эти документы создаются не на 5 лет, а на гораздо большую перспективу!))

            Горизонт планирования стратегических задач не ограничивается ни у кого и никогда 5 годами   

            А, да, и по поводу самого проекта ССК Звезда и его дока.

            Один сухой док, да еще уже уважаемых размеров, без дополнительных доков меньшего размера — это как повисший в воздухе незаконченный мотив или фраза. Вся логика всех стОящих судоверфей в мире говорит о том, что у нашей судоверфи должен быть и будет еще один-два дока как минимум. Я не тороплю события, мне интересно само действо)

            Отредактировано: alex_uns~19:18 06.06.19
            #1134405
            • A_SEVER A_SEVER
              06.06.1919:30:25

              будет построено за пять лет максимум
              Ну какие 5?

              Формирование новой территории, строительство на новом месте одного завода, снос старых цехов, строительство на освобождённой территории второй очереди второго завода.

              Я про «Звезду» пишу уже восьмой год, а она ещё и на треть не готова.

              Сухой док строят уже 2 года, 3-й год строительства начался.

              Вся логика всех стоящих судоверфей в мире
              У нас «Звездой» занимается «Роснефть», для которой судостроение побочный вид бизнеса.

              И пока цель локальная — откусить у Азии часть судостроительного пирога, а не войти в 3-ку мировых лидеров судостроения.

              #1134411
    • A_SEVER A_SEVER
      06.06.1918:58:49

      А на карте?
      Граница между двумя заводами пройдёт так:

      •  © Фото из открытых источников

      #1134396
      • Нет аватара alex_uns
        06.06.1919:06:40

        Ну… это не принципиальное решение ))

        #1134402
        • A_SEVER A_SEVER
          06.06.1919:37:03

          это не принципиальное решение

          Ну как не принципиальное?    

          ДВЗ был по всему периметру бухты, а будет только в северной её части. Получается, для полного строительства одной «Звезды» нужно перестроить большую часть второй «Звезды».

          #1134413
          • Нет аватара alex1664
            06.06.1921:00:17

            Там развиваться и развиваться можно, на этой территории. Например отсыпать там же, но мористее, за пределами мола мелководье. С намывными территориями туда будет хороший доступ.

            А южнее бухта Андреева. Она вообще гигантская. Это уже на будущее   

            Кстати можно сделать интересное решение для второго дока, например ремонтного.

            Отстроить его через перемычку в противоположную сторону, с выходом в б. Андреева.

            Даже перемычку между ними можно не разбирать. И можно использовать один Голиаф.

            #1134445
            • Нет аватара alex_uns
              06.06.1921:18:55

              Бухта Андреева заселена, а в северной её части уже Доброфлот строит завод по заморозке рыбы. Вот как раз рядом с предполагаемым выходов дока в противоход. Можно перекрыть пол бухты Андреева с юга от мыса Седловинного и частично от Большого Камня, но все равно останется большое окно в 1,5 км незащищенное молом. Глубокий участок.

              А вот с севера, над Большим Камнем, там любопытная ситуация. Это участок акватории от мыса Красный у Суходола и на юг к Большому камню. большие площади мелководья по береговой линии. Глубина от 0,2 до 2 метров. а выход в бухту этого мелководья по всей береговой линии от 69 до 440 метров. Это территории для засыпки. сотни га. больше чем у корейцев может получиться. По мелководью же перекрывается практически и вся бухта заградительным молом с двух сторон. И много еще внутри получится естественной глубокой 9-10 метровой воды. Идеально для маневров, стоянок и пр.

              посмотри здесь, галочку на квадратике SonarCharts поставь, будут показаны изолинии.

              Кстати с учетом мелководья она получается такая же бухта Андреева, только сверху)))

              Отредактировано: alex_uns~21:38 06.06.19
              #1134449
            • Нет аватара alex_uns
              06.06.1921:30:26

              Мне кажется так со сквозным доком не получится в нашем варианте.

              На другой стороне дока располагается производственная цепочка по сборке секций., а их нужно на ту сторону как-то постоянно доставлять.

              #1134458
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