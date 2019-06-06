Комбинат «Свеза» в Санкт-Петербурге запустил производство особо прочной фанеры

Компания «Свеза» одна из немногих в мире начала выпуск продукции с нанесением лаковых покрытий, обработанных ультрафиолетовыми лучами.

Уникальная технология делает фанеру особо прочной, устойчивой к механическим повреждениям и воздействию солнечных лучей. Также покрытие абсолютно экологично.

Церемонию запуска UV-линии посетили клиенты и дистрибьюторы «Свезы. Суммарно на комбинате было свыше 60 гостей из США, Норвегии, Германии, Греции, Ирландии и многих других стран.





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Обработка фанерных листов на линии UV проводится в несколько этапов: шлифовка, грунтование под воздействием ультрафиолета, шлифование загрунтованной поверхности, нанесение финишного лакового покрытия, которое моментально затвердевает под воздействием ультрафиолета. Весь процесс максимально автоматизирован и абсолютно экологичен. Поставщиками оборудования для сборки линии стали мировые компании, специализирующиеся на производстве профильного оборудования из Германии, Италии, Дании и США. Обучение специалистов «Свезы» проводила шведская компания AkzoNobel — крупнейший мировой производитель красок и покрытий, она же является поставщиком лака для новой линии. Комбинат «Свеза» в Санкт-Петербурге — первый в группе компаний, где было установлено подобное оборудование.