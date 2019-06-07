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Фотофакты

Как делают вертолёты в Улан-Удэ

Горные массивы и бескрайние степи, джунгли и тундра, палящее солнце и полярная ночь. Говорят, что человек может приспособиться к любым условиям. Ну, а наш человек, мало того, что сам перенесёт все испытания, он и других научит стойко терпеть невзгоды. И так уж вышло, что Россия, по словам конструктора Михаила Миля, создана для вертолётов, а вертолёты, созданные в России, покорили весь мир.

Не верите? Тогда смотрите на карту и отмечайте: Евразия и Австралия, Африка и Антарктида, Северная и Южная Америка — всюду побывали винтокрылые машины марок «Миль» и «Камов».

Машины, выпущенные Улан-Удэнским авиационным заводом, эксплуатируются «всего» в четырёх с лишним десятках стран. Теперь самое время познакомиться с тем, как они появляются на свет в самом солнечном регионе России — в Бурятии.

  • UU_agregat_14
  • UU_agregat_14
  •  © ic.pics.livejournal.com

Город Улан-Удэ начался с зимовья Удинское в 1666 году, Верхнеудинском стал в 1735, а статус города обрёл в 1775 году. 85 лет назад городу присвоено его нынешнее имя. А ещё спустя пять лет город стал авиационным — здесь начала работу первая очередь самолётостроительного завода № 99.

В довоенный период он освоил ремонт истребителей И-16 и бомбардировщиков СБ, а затем стал выпускать знаменитые Ла-5. В 1950 году здесь началась реактивная эра: завод освоил производство учебно-тренировочного истребителя МиГ-15УТИ.

  • UU_MiG-15_01
  • UU_MiG-15_01
  •  © ic.pics.livejournal.com

Завод оказался мастером на все руки: во-первых, это единственный авиазавод в нашей стране, который выпускал и самолёты, и вертолёты, а заодно ещё и крылатые ракеты.

С заводского аэродрома поднимались в небо самолёты-разведчики Як-25РВ, истребители-бомбардировщики МиГ-27, штурмовики Су-25УБ. Самый крупный летательный аппарат, освоенный здесь — легендарный Ан-24Б, который до сих пор трудится на региональных линиях. Словом, продуктовой линейки завода хватило бы на авиационный музей средней руки.

  • UU_MiG-15_02
  • UU_MiG-15_02
  •  © ic.pics.livejournal.com

Но, как говорится, не только самолётами едиными живо предприятие. Эра винтокрылов пришла сюда в 1956 году вместе с камовскими машинами Ка-15 и Ка-18. Небольшие поршневые вертолёты соосной схемы сменили газотурбинные Ка-25 и его модификации. Кстати, выпуск Ка-25 завершился в 1974 году, но теперь УУАЗ снова работает с Ка-226Т.

  • UU_agregat_03
  • UU_agregat_03
  •  © ic.pics.livejournal.com

Выпускаться машина будет в кооперации с другими предприятиями холдинга «Вертолеты России».

Для агрегатной и финальной сборки уже готовится производственная линия.

  • UU_agregat_04
  • UU_agregat_04
  •  © ic.pics.livejournal.com

Вертолёты Ми-8 — настоящая легенда мировой авиации. В 1970 году в Улан-Удэ к легенде прикоснулись так, что до сих пор остановиться не могут: прикипели душой! Число выпущенных «восьмёрок» идёт уже не на сотни, а на тысячи! Старичков Ми-8Т и Ми-8П сменили «свежие» Ми-8АМТ.

  • UU_heli_ready_01
  • UU_heli_ready_01
  •  © ic.pics.livejournal.com

А на смену им идут суперсовременные Ми-171А2, уже запущенные в серийное производство.

  • UU_final_sborka_28
  • UU_final_sborka_28
  •  © ic.pics.livejournal.com

В нынешнем году завод встретит своё 80-летие, подарком к которому будет новый корпус окраски вертолётов. Спустя год рядом возникнет складской логистический комплекс.

  • UU_fiture_01
  • UU_fiture_01
  •  © ic.pics.livejournal.com

У руководства настрой соответствующий. Управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых трудится на предприятии с 1969 года. За пять десятилетий прошёл путь от сборщика-электромонтажника до заместителя гендиректора по сбыту, а с 1998 года возглавляет завод.

  • UU_direktor
  • UU_direktor
  •  © ic.pics.livejournal.com

Впервые на УУАЗбыл организован пресс-тур для блогеров.

Как рассказать о сборке вертолёта, чтобы сразу стало понятно, что к чему? Представьте себе блюдо, которое вы хотите приготовить по поваренной книге. Сколько места занимает один рецепт? Пару абзацев? Целую страницу? А целый шкаф документации не хотите? И это только на одну модификацию.

А Улан-Удэнский авиационный завод выпускает известные всему миру Ми-8 в современной версии «АМТ», осваивает Ми-171А2, Ка-226Т, ведёт другие проекты. На всю эту технику шкафов не напасёшься! Впрочем, теперь уже и не надо, потому что конструкторская и технологическая документация создаётся в электронном виде.

  • UU_ingeneer_001
  • UU_ingeneer_001
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • UU_ingeneer_002
  • UU_ingeneer_002
  •  © ic.pics.livejournal.com

Дальше — настоящий завод, станки и всё такое. Чтобы было страшно, как у стоматолога!

  • UU_02
  • UU_02
  •  © ic.pics.livejournal.com

И ведь несчастный металл режут без наркоза, прямо по живому! Делают это в цехе механообработки на станках с числовым программным управлением. Оператор спокойно смотрит, как фреза слой за слоем выгрызает из заготовки деталь. Спокойно — потому что степень автоматизации высокая, процент брака низкий. Значит можно рассчитывать на квартальную премию

  • UU_01
  • UU_01
  •  © ic.pics.livejournal.com

Очень наглядно показывают процесс механообработки картинки «было — стало». Вот заготовка, а вот — готовая деталь.

  • UU_stupica_03
  • UU_stupica_03
  •  © ic.pics.livejournal.com

Чем заняться пассажиру, а тем более фотографу, во время полёта на вертолёте? Правильно, смотреть в иллюминатор и делать шедевры! Но только если стекло будет кривым, то и снимки получатся так себе, в самый раз для корзины. Поэтому фотографы очень требовательны к качеству остекления!

  • UU_ogrsteklo_07
  • UU_ogrsteklo_07
  •  © ic.pics.livejournal.com

Цех № 36 занимается деталями из оргстекла. Причём не только для вертолётов, которые собираются в Улан-Удэ: стёкла поставляются и на другие заводы холдинга. Более того, к продукции присматриваются и коллеги из ОАК, которые высоко оценили производство.

  • UU_ogrsteklo_02
  • UU_ogrsteklo_02
  •  © ic.pics.livejournal.com

Номенклатура цеха очень обширная: на одном вертолёте используется до двух десятков наименований изделий из оргстекла. Всего по холдингу «Вертолеты России» их три сотни!

  • LYS_0242
  • LYS_0242
  •  © ic.pics.livejournal.com

Листы оргстекла толщиной от 4 до 8 миллиметров попадают в формовочную машину.

  • UU_ogrsteklo_08
  • UU_ogrsteklo_08
  •  © ic.pics.livejournal.com

после чего плоский лист обретёт объём, глубину.

  • UU_ogrsteklo_05
  • UU_ogrsteklo_05
  •  © ic.pics.livejournal.com

При этом он сохранит высокую прочность и прозрачность.

  • UU_ogrsteklo_09
  • UU_ogrsteklo_09
  •  © ic.pics.livejournal.com

Затем из листа вырезают несколько заготовок. Особое требование к соблюдению эталонного профиля, что гарантирует отсутствие искажений. Это важно, ведь при выполнении поисково-спасательных работ оператор должен видеть поверхность так, чтобы правильно оценивать обстановку.

  • UU_ogrsteklo_03
  • UU_ogrsteklo_03
  •  © ic.pics.livejournal.com

Наконец, стекло с уже с защитным покрытием обрабатывают под размер.

  • UU_ogrsteklo_06
  • UU_ogrsteklo_06
  •  © ic.pics.livejournal.com

Теперь мы снова увидим детали в цехе окончательной сборки. Каждое стекло снабжено предупреждающей надписью, относиться к нему нужно предельно бережно.

  • UU_final_sborka_23
  • UU_final_sborka_23
  •  © ic.pics.livejournal.com

От частного мы постепенно идём к общему. В цехе агрегатной сборки отдельные листы металла и силовой набор соединяются в целые конструкции: пол, рампу, хвостовую балку, кабину.

  • UU_agregat_01
  • UU_agregat_01
  •  © ic.pics.livejournal.com

Корпус, в котором осуществляется сборка, спроектирован по принципу улитки. Из центра производство разворачивается, на периферии — собранный фюзеляж.

  • UU_agregat_09
  • UU_agregat_09
  •  © ic.pics.livejournal.com

Опыт выпуска пассажирских Ан-24 пришёлся в вертолётостроении как нельзя кстати. Освоив клеесварные соединения, разработанные киевским институтом электросварки имени Е.О. Патона, улан-удэнские мастера стали применять это решение и при производстве вертолётов. В сравнении с заклёпочными соединениями выигрыш достигается в прочности и долговечности конструкции, а также меньшей трудоёмкости и стоимости изделий. Здесь продольные швы сделаны методом точечной сварки, а поперечные — традиционной клёпкой.

  • UU_agregat_08
  • UU_agregat_08
  •  © ic.pics.livejournal.com

Постепенно заготовки обретают формы, в которых угадываются будущие части планера. Тут ещё непонятно, что это за большой лист с поперечными и продольными планками.

  • UU_agregat_11
  • UU_agregat_11
  •  © ic.pics.livejournal.com

когда же их рядом несколько, в голове начинает складываться пазл…

  • UU_agregat_10
  • UU_agregat_10
  •  © ic.pics.livejournal.com

это же хвостовая балка!

  • LYS_0279
  • LYS_0279
  •  © ic.pics.livejournal.com

Осталось только несколько штрихов, и агрегат можно передавать на финальную сборку.

  • UU_agregat_12
  • UU_agregat_12
  •  © ic.pics.livejournal.com

Отдельно собирают кабины. Отсюда кажется, что они все одинаковые.

  • UU_agregat_15
  • UU_agregat_15
  •  © ic.pics.livejournal.com

но это обман зрения. Заказчики могут выбрать конфигурацию со сферическим иллюминатором (справа и слева), или с «дельфиньим носом» (в центре).

  • UU_agregat_18
  • UU_agregat_18
  •  © ic.pics.livejournal.com

Агрегаты собирают на стапелях, которые обеспечивают точное взаиморасположение деталей. Именно благодаря этому на окончательной сборке прилегающие агрегаты можно состыковать без танцев с бубнами.

  • UU_agregat_16
  • UU_agregat_16
  •  © ic.pics.livejournal.com

Следом за носовой частью фюзеляжа следует центральный отсек. Собирать его несколько проще, чем другие агрегаты — тут можно спокойно встать во весь рост.

  • UU_agregat_17
  • UU_agregat_17
  •  © ic.pics.livejournal.com

Особняком стоит филейная часть — рампа. Она обеспечивает погрузку колёсной техники, а при необходимости даёт возможность подавать носилки или выбросить десантников. Конструкция прочная, жёсткая и в то же время относительно лёгкая. Впрочем, заказчику она может быть без нужды, тогда в хвостовой части будут установлены привычные створки.

  • UU_agregat_07
  • UU_agregat_07
  •  © ic.pics.livejournal.com

Предприятие готовится к выпуску вертолётов Ка-226Т и сегодня в агрегатной сборке уже есть задел для новых машин. Узнать их может даже неискушённый в конструкции вертолётов зритель: ядовитым розовым цветом выкрашены стапеля для сборки агрегатов камовской машины, в то время как старый знакомый «Миль» удостоен зелёных стапелей.

  • UU_agregat_02
  • UU_agregat_02
  •  © ic.pics.livejournal.com

Основу конструкции планера составляют алюминиевые сплавы. Но безнеметаллов не обойтись. Кроме остекления, на этой фотографии видны серая сдвижная дверь, люк аварийного выхода — они выполнены из композитов.

  • LYS_0299
  • LYS_0299
  •  © ic.pics.livejournal.com

Наконец мы добрались до сладкого — до цеха окончательной сборки. Здесь фюзеляжи наконец встретятся с двигателями и редукторами, внутрь заползут змеи жгутов, кабину пилотов оборудуют авионикой, для пассажиров смонтируют удобные кресла… впрочем, если заказчик предполагает возить преимущественно грузы, кресла будут откидными, устанавливаемыми вдоль бортов.

  • UU_final_sborka_26
  • UU_final_sborka_26
  •  © ic.pics.livejournal.com

В золотые годы автомобилестроения в Америке некоторые производители говорили, что количество комбинаций цвета кузова, вариантов отделки салона, вариантов двигателей, коробок передач и многочисленных опций больше, чем атомов во Вселенной. Проверять не будем. Но можно с уверенностью сказать, что возможностей по кастомизации вертолётов потрясающе много! Завод готов исполнить и исполняет любой каприз заказчика.

  • UU_final_sborka_24
  • UU_final_sborka_24
  •  © ic.pics.livejournal.com

В середине мы видим Ми-171А2. От соседей внешне он отличается конфигурацией носовой части — тут используется так называемый «дельфиний нос». Обзор вперёд вниз при установке такого обтекателя почти не ухудшается. Зато возможности комплекса бортового радиоэлектронного оборудования Ми-171А2 на голову выше, чем у вертолётов предыдущего поколения. А ещё у него более мощный двигатель, новая несущая система, малошумный Х-образный рулевой винт.

  • UU_final_sborka_21
  • UU_final_sborka_21
  •  © ic.pics.livejournal.com

Продолжаем знакомство с продуктовой линейкой завода. Вот Ми-171Е — новая модификация, от предшественников будет отличаться применением двигателей ВК-2500, новых композитных лопастей, другими улучшениями.

  • UU_final_sborka_27
  • UU_final_sborka_27
  •  © ic.pics.livejournal.com

Бронелисты выдают в этой машине многоцелевой Ми-8АМТШ для госзаказчиков.

  • UU_final_sborka_25
  • UU_final_sborka_25
  •  © ic.pics.livejournal.com

Во время сборки фюзеляж вывешивается на подъёмниках, рядом размещаются леса.

  • UU_final_sborka_30
  • UU_final_sborka_30
  •  © ic.pics.livejournal.com

Монтаж жгутов электросистемы.

  • UU_final_sborka_32
  • UU_final_sborka_32
  •  © ic.pics.livejournal.com

Иногда кажется, что вертолёт сделан из жгутов и проводов. И это вы ещё приборы не видели!

  • UU_final_sborka_47
  • UU_final_sborka_47
  •  © ic.pics.livejournal.com

Кстати, о приборах. Заказчик нынче пошёл требовательный, ему нужна ситуационная осведомлённость, чтобы на многофункциональном дисплее были и основные параметры полёта, и навигационная информация, и сведения о состоянии вертолётных систем. Желание заказчика — закон. Правда, многие не горят желанием полностью отказываться от электромеханических приборов — «будильников». Оно и верно — такой и в минус 50 по Цельсию не замёрзнет, так что в качестве резерва он нужен.

  • UU_final_sborka_42
  • UU_final_sborka_42
  •  © ic.pics.livejournal.com

Кабина с покрытым защитной бумагой остеклением изнутри смотрится космически.

  • UU_final_sborka_39
  • UU_final_sborka_39
  •  © ic.pics.livejournal.com

Как говорят мотористы, тягу создаёт только двигатель, остальное — сопротивляется. С вертолётами всё сложнее. Там мало того, что тяги особо двигатели не создают, там главное — мощность. А чтобы лошадиные силы и ньютон-метры от двух моторов добрались до лопастей, нужен редуктор, нужна втулка. А ещё есть автомат перекоса, который в каждый момент времени устанавливает лопасть под таким углом, чтобы она создавала подъёмную силу.И ещё нужно защищать силовую установку от пыли, гасить вибрации.

  • UU_final_sborka_31
  • UU_final_sborka_31
  •  © ic.pics.livejournal.com

Вроде на вертолёт уже похоже, но чего-то не хватает. А вот и пропажа — топливные баки! Кстати, пока «голый» фюзеляж находится на сборке, его стоимость, в зависимости от комплектации, увеличивается в 5-6 раз. На выходе из цеха машина не укомплектована только лопастями, их навешивают уже на лётно-испытательной станции.

  • UU_final_sborka_46
  • UU_final_sborka_46
  •  © ic.pics.livejournal.com

Но не стоит спешить. Перед тем, как впервые подняться в небо, машина проходит испытания водой. Представьте себе эксплуатацию в условиях тропических ливней. Требования предельно простые — как бы снаружи не бушевала стихия, внутри должно быть сухо. В ходе дождевания вертолёт поливают из брандспойта под изрядным давлением. 2-3 капли внутри допускается, но это — предел.

  • UU_final_sborka_41
  • UU_final_sborka_41
  •  © ic.pics.livejournal.com

Зеркальная гладь полов, ряды стапелей, чистота, комфортная температура и влажность… сегодня машиностроительное производство радикально отличается от того, что мы привыкли видеть на картинках 20-30-летней давности. Здесь приятно работать. Именно поэтому У-УАЗ — один из самых привлекательных работодателей в городе, да и в регионе в целом.

  • UU_final_sborka_37
  • UU_final_sborka_37
  •  © ic.pics.livejournal.com

Из сборочного цеха вертолёт выходит бледным, жёлто-зелёным. Таким заказчика точно не обрадуешь. Так что следующий этап — покраска.

  • UU_pokraska_01
  • UU_pokraska_01
  •  © ic.pics.livejournal.com

Цех, в который можно закатить целый Ту-154, сейчас целиком пропитан запахами красок и растворителей. Производство, прямо скажем, вредное для тех, у кого не атрофировано обоняние. Но не беда — скоро будет построен и оснащён новый цех, в котором применят самые современные технологии покраски, а заодно — вытяжку, очистку воздуха и все прочие решения.

  • UU_pokraska_02
  • UU_pokraska_02
  •  © ic.pics.livejournal.com

Насмотревшись на то, как вертолёты собирают, выбираемся на площадку, где находятся готовые к передаче заказчикам машины. Вот этот Ми-8АМТ уже передан заказчику — авиакомпании «Конверс-Авиа».

  • UU_heli_ready_04
  • UU_heli_ready_04
  •  © ic.pics.livejournal.com

Две однотипных машины будут работать в интересах предприятий нефтегазового комплекса. Их задача — перевозка грузов внутри и на внешней подвеске.

  • UU_heli_ready_07
  • UU_heli_ready_07
  •  © ic.pics.livejournal.com

При необходимости можно возить и пассажиров.

  • UU_heli_ready_05
  • UU_heli_ready_05
  •  © ic.pics.livejournal.com

Заказчик выбрал конфигурацию с традиционными «будильниками».

  • UU_heli_ready_06
  • UU_heli_ready_06
  •  © ic.pics.livejournal.com

Ну и какой же праздник без ёлочки? Какой тур на авиастроительный завод без демонстрационных полётов? Вот и нам показали товар лицом, да во всей красе.

  • UU_Mi8AMT_11
  • UU_Mi8AMT_11
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • UU_Mi8AMT_01
  • UU_Mi8AMT_01
  •  © ic.pics.livejournal.com

Машина отрывается от бетона и зависает на месте, позволяя сделать несколько кадров крупным планом.

  • UU_Mi8AMT_04
  • UU_Mi8AMT_04
  •  © ic.pics.livejournal.com

Затем динамичный разгон над полосой.

  • UU_Mi8AMT_06
  • UU_Mi8AMT_06
  •  © ic.pics.livejournal.com

Несколько эффектных виражей.

  • UU_Mi8AMT_10
  • UU_Mi8AMT_10
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • UU_Mi8AMT_08
  • UU_Mi8AMT_08
  •  © ic.pics.livejournal.com

Чтобы не укатился после посадки.

  • UU_Mi8AMT_12
  • UU_Mi8AMT_12
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • UU_Mi8AMT_13
  • UU_Mi8AMT_13
  •  © ic.pics.livejournal.com

В авиационном учебном центре У-УАЗ есть современный тренажёр пилотов Ми-171.

https://fotografersha.livejournal.com/1071370.html

УУАЗ, Алун-Удэ, Ми-8
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