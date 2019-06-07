«Ижнефтемаш» испытывает новое оборудование на месторождениях Каспийского бассейна

Ижевский завод ГК «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ), одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, поставил в Азербайджан опытную партию глубинных штанговых насосов (ШГН) с усиленными антикоррозионными свойствами.

Вставной и трубный насосы с длиной цилиндра 14 футов и длиной плунжера 5 футов изготовлены по стандарту Американского института нефти (API). Их особенностью является применение износостойкого латунного цилиндра с внутренним хромированным покрытием. Остальные детали ШГН изготовлены из нержавеющей стали нескольких марок. Это позволит по итогам опытно-промысловых испытаний определить наиболее надежное техническое решение, подходящее для осложненных условий нефтедобычи Азербайджана.

— Примерно 20% азербайджанских скважин отличаются агрессивной средой эксплуатации, из-за чего наработка насосов невысока. Новые глубинные штанговые насосы производства завода «Ижнефтемаш», выполненные по индивидуальному техническому заданию наших партнеров из Азербайджана, значительно превосходят насосы традиционной конструкции по ключевым параметрам, отвечающим за стабильное функционирование оборудования, — отмечает коммерческий директор ГК «Римера» Станислав Великий.

Также в рамках контракта «Ижнефтемаш» спроектировал, изготовил и отгрузил на месторождения Азербайджана партию запасных частей и деталей для восстановления ремонтного фонда глубинных штанговых насосов, изготовленных по ГОСТ и API.