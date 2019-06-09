14 мая на маршруты Красноярска вышла очередная партия новых автобусов.

В рейс отправились 16 новых ЛиАЗов, их выставили на маршрут № 12 (совхоз «Удачный» — станция «Красноярск-Северный»), ещё 27 автобусов модели ПАЗ распределили по маршрутам №№ 26, 31, 37. Транспорт передали городу накануне в качестве наследия Зимней универсиады-2019. На маршруте № 83 курсируют новые вместительные автобусы, которые город приобрёл в лизинг.

Всего на маршруты выйдут 74 новых автобуса.

С начала 2019 года в Красноярске обновили автопарк общественного транспорта почти на 120 машин.