Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» передан Черноморскому флоту

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Сегодня в Новороссийске после успешного завершения ходовых и государственных испытаний поднят флаг ВМФ России на патрульном корабле «Дмитрий Рогачёв» — втором корабле проекта 22160.

Корабль построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) и спущен на воду в апреле 2018 года, а в августе по внутрениим водным путям совершил переход из Зеленодольска на Чёрное море для прохождения испытаний.

Серия:

Зав. № 161 — заложен 26.02.14 — спущен 24.06.17 — передан 20.12.18 — «Василий Быков»

Зав. № 162 — заложен 25.07.14 — спущен 08.04.18 — передан 11.06.19 — «Дмитрий Рогачёв»

Зав. № 163 — заложен 18.02.16 — спущен 21.02.19 — «Павел Державин»

Зав. № 164 — заложен 08.05.16 — «Сергей Котов»

Зав. № 165 — заложен 25.11.16 — «Виктор Великий»

Зав. № 166 — заложен 13.01.18 — «Николай Сипягин»

Проект корабля разработало АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.