Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» передан Черноморскому флоту
Сегодня в Новороссийске после успешного завершения ходовых и государственных испытаний поднят флаг ВМФ России на патрульном корабле «Дмитрий Рогачёв» — втором корабле проекта 22160.
Корабль построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) и спущен на воду в апреле 2018 года, а в августе по внутрениим водным путям совершил переход из Зеленодольска на Чёрное море для прохождения испытаний.
Серия:
Зав. № 161 — заложен
Зав. № 162 — заложен
Зав. № 163 — заложен
Зав. № 164 — заложен
Зав. № 165 — заложен
Зав. № 166 — заложен
Проект корабля разработало АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1500 т.
Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 24 человека
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
два противодиверсионных гранатомёта ДП-65
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.
11.06.1910:55:50
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