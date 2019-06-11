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Армия и Флот

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» передан Черноморскому флоту

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Новороссийске после успешного завершения ходовых и государственных испытаний поднят флаг ВМФ России на патрульном корабле «Дмитрий Рогачёв» — втором корабле проекта 22160.

Корабль построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) и спущен на воду в апреле 2018 года, а в августе по внутрениим водным путям совершил переход из Зеленодольска на Чёрное море для прохождения испытаний.

Серия:

Зав. № 161 — заложен 26.02.14 — спущен 24.06.17 — передан 20.12.18 — «Василий Быков»

Зав. № 162 — заложен 25.07.14 — спущен 08.04.18 — передан 11.06.19 — «Дмитрий Рогачёв»

Зав. № 163 — заложен 18.02.16 — спущен 21.02.19 — «Павел Державин»

Зав. № 164 — заложен 08.05.16 — «Сергей Котов»

Зав. № 165 — заложен 25.11.16 — «Виктор Великий»

Зав. № 166 — заложен 13.01.18 — «Николай Сипягин»

Проект корабля разработало АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.

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Зеленодольский судостроительный завод, патрульный корабль, 22160, Дмитрий Рогачёв, Черноморский флот
  • Максим Алпеев
    11.06.1910:55:50

       

    #1135454
    • A_SEVER A_SEVER
      11.06.1911:00:21

      «Василий Быков» ушёл на Балтику, но вместо него КЧФ получил «Дмитрия Рогачёва»!

      •  © Фото из открытых источников

      Вахту сдал — вахту принял!    

      Отредактировано: A_SEVER~11:15 11.06.19
      #1135457
  • seregin-s1 seregin-s1
    11.06.1911:00:53

    Ну в добрый путь!

    #1135458
  • диегоамиго диегоамиго
    11.06.1911:01:22

    Простите что не по теме:

    Сегодня около 10 утра на арке Крымского моста были состыкованы рельсы.(только 1 путь)

    Ж/д движение через пролив возможно.

    #1135460
  • Нет аватара Granit
    11.06.1912:43:50

    Семь футов под килем!!!   

    #1135487
  • DV DV
    11.06.1913:26:39

    Семь футов под килем! Пусть служба на нем будет приятной! Пусть его личный состав проводит только учения, а оружие стреляет только по учебным мишеням!

    #1135492
  • Дмитрий Жихарев Дмитрий Жихарев
    11.06.1913:45:13

    кто сможет объяснить, почему у такого крупного корабля такое убогое вооружение?

    #1135498
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