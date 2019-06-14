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Судостроение и судоходство

В Зеленодольске спущен на воду ПСКР «Анадырь»

Сегодня на АО «Зеленодольский завод имени. А.М. Горького» (Татарстан) спущен на воду пограничный сторожевой корабль 1-го ранга «Анадырь» — 3-й ПСКР проекта 22100 «Океан».

Серия:

Зав. № 111 — заложен 30.05.12 — спущен 21.05.14 — передан 15.12.16 — «Полярная звезда»

Зав. № 112 — заложен 15.06.15 — спущен 01.06.18 — «Петропавловск-Камчатский»

Зав. № 113 — заложен 28.04.17 — спущен 14.06.19 — «Анадырь»

Проект корабля разработан ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург) специально для Пограничной службы ФСБ России, ПСКР имеет большую автономностью и дальность плавания, комфортные условия для размещения экипажа, а наличие ледового класса Arc4 позволяет выполнять задачи, преодолевая лёд толщиной до 80 сантиметров.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 2700 т.

Главные размерения: длина — 91.8 м, ширина — 14.8 м

Максимальная скорость хода: около 20 узлов

Дальность плавания: около 12000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 44 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!

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Зеленодольский судостроительный завод, ПСКР, 22100, «Анадырь»
  • seregin-s1 seregin-s1
    14.06.1911:19:11

    Молодцы зеленодольцы!

    #1136256
  • Нет аватара Granit
    14.06.1911:37:58

    Нам нужны для службы якоря и грозы,

    Нужен нам устав, что помнят все матросы.

    Нужен флаг, что реет над волною синей,

    А всего нужнее Родина- Россия!!!

    И тогда вода нам как земля.

    И тогда нам экипаж семья.

    И тогда любой из нас не против-

    Хоть всю жизнь служить в военном флоте!!!   

    Отредактировано: Granit~11:49 14.06.19
    #1136267
  • Нет аватара g1v2
    14.06.1911:55:05

    Насколько помню еще пару заложить хотели. Но потом проблема опять с немецкими движками возникла. Чего слышно сейчас? Собираются еще заказывать?

    #1136275
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