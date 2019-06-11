Шведская SKF запустили линию закалки узлов для железнодорожного транспорта в Твери

Линия индукционной закалки буксовых узлов для железнодорожного транспорта запущена на тверском заводе компании SKF. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии открытия производства.

SKF — шведская международная машиностроительная компания, которая производит продукцию для железнодорожного транспорта. В 2018 году объем продаж компании составил 85,7 млрд шведских крон (около 588 млрд рублей). Завод SKF в Твери построили в 2010 году, инвестиции в предприятие составили около €30 млн.

Как отмечается в сообщении SKF, объем вложений в открытие новой линии составил более €4 млн. Технологии, которые используются на новой линии, позволят увеличить срок службы буксовых узлов и повысить их износостойкость. После завода SKF в Твери, технология будет использоваться на других предприятиях компании.