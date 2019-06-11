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Информационные технологии

На Ямале впервые добыли нефть, которую нашла нейросеть

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На Вынгапуровском месторождении на Ямале впервые добыли нефть, которую обнаружил после цифровой обработки геологических данных искусственный разум.

Новые пласты углеводородов впервые были выявлены самообучающейся программой, разработанной Научно-техническим центром компании «Газпром нефть» совместно с IBM Services.

Система, по словам разработчиков, не имеет аналогов на рынке и позволяет с высокой вероятностью прогнозировать местоположение залежей, которые сложно выявлять традиционными методами.

Программа в ходе пилотного проекта проанализировала данные более трех тысяч скважин на месторождении и предсказала новые перспективные зоны. Промышленные работы подтвердили: в указанных пластах есть углеводороды. В результате испытаний был получен приток нефти без создания дополнительной инфраструктуры, — рассказали в пресс-службе добывающего предприятия.

Программа обрабатывает сотни гигабайт данных с тысяч скважин, расположенных на месторождении, анализируя около 60 тысяч результатов геофизических исследований одновременно. Используя как исторические, так и поступающие новые геологические данные, нейросеть ищет закономерности, определяя, где могут располагаться пласты, не обнаруженные ранее из-за небольшого размера или сложного строения. Работа по электронной обработке данных и поиску дополнительных запасов на месторождении занимает не более месяца.

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https://rg.ru/2019/06/11/reg-urfo/na-iamale-vpervye-dobyli-neft-kotoruiu-nashla-nejroset.html

информационные технологии
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    11.06.1918:15:15

    Слишком красиво написано.    

    Безусловно, здесь нет никакого «искусственного разума».

    В геофизике, структурной геологии и других геологических дисциплинах уже много десятков лет создаются всё более усовершенствованные программы, анализирующие всё бОльшие массивы информации. Они активно применяются при прогнозе, поисках и разведке месторождений полезных ископаемых.

    Молодцы, значит создали сложную и хорошую программу!

    Но это только прогнозная программа. Дополнительные запасы полезных ископаемых пока получают с помощью бурения скважин и проходки горных выработок.

    Элементы научной фантастики можно убрать.    

    #1135618
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      11.06.1921:32:34

      Единственная сомнительная фраза это:

      Промышленные работы подтвердили: в указанных пластах есть углеводороды.

      Остальное более менее ОК.

      #1135665
  • Александр Ермаков
    11.06.1919:34:51

    Это большое достижение. Посмотрим, как будет работать система в других нефтяных провинциях.

    #1135642
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