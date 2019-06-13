Как делают самолеты МиГ в Луховицах

Акционерное общество Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» — первое отечественное объединение, включившее все этапы производства летательных аппаратов. Предприятие вписало не одну славную страницу в историю отечественного авиастроения. Старейшая из организаций корпорации — разработчик «МиГов» ОКБ им. А.И. Микояна — была основана в 1939 году и за это время разработала более 450 проектов боевых самолетов, 170 из которых были воплощены в жизнь.

На сегодняшний деньРСК «МиГ» не только разрабатывает концепции летательных аппаратов и запускает их в серийное производство, но и обеспечивает эффективный маркетинг и полную техническую поддержку продукции, а также проводит обучение летчиков и инженерно-технических специалистов. Продуктовая линейка РСК «МиГ» включает современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, учебно-тренировочную технику, а также легкие самолеты общего назначения. Компания является официальным поставщиком Министерства обороны РФ, а самолеты марки «МиГ» составляют основу истребительной авиации Вооруженных сил России. Кроме того, акционерное общество имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения. За счет успешных маркетинговых соглашений и многолетнего партнерства с крупнейшим российским экспортером вооружений госкомпанией «Рособоронэкспорт» РСК «МиГ» эффективно реализует свою продукцию по всему миру. Журналисты посетили несколько цехов, расположенных на одном из предприятий корпорации в г. Луховицы.





© vk.com Агрегатно-сборочное производство

Основная задача цехов агрегатно-сборочного производства Производственного комплекса № 1 — филиала АО «РСК «МиГ» — сборка крыльев на самолеты разной модификации по заказам от Министерства обороны РФ и контрактам с иностранными покупателями. Два ключевых направления развития — сборка крыла на МиГ-29 и агрегатов фюзеляжа с хвостовым оперением.

Крылья изготавливаются по замкнутому циклу. Основная производственная линия состоит из последовательных участков: сборка и стыковка баков-отсеков, последующая их промывка, стыковка бака-отсека с хвостовой и головной частью корпуса, разделка фюзеляжа и навеска агрегатов (элеронов, закрылков, отклоняемых носков).

Далее машина передается в цех окончательной сборки, где происходит монтаж электрожгутов, гидрогазовой и топливной систем, отработка, нивелировка и юстировка крыла. На заключительном этапе проверяется герметичность топливного отсека в эллинге, готовое изделие сдается заказчику и отправляется в цех окончательной сборки.

Наиболее ответственный этап производства — внестапельная сборка фюзеляжа. Кроме того, цех занимается стапельной сборкой всех модификаций стабилизаторов самолетов МиГ-29, был освоен ряд агрегатов корабельного контракта и создан участок подвесных фюзеляжных баков.

С момента создания цехи агрегатно-сборочного производства были неоднократно реорганизованы в соответствии с инновационными принципами и методами построения производственного процесса для повышения эффективности и работоспособности коллективов.

Цех полимерных композиционных деталей и агрегатов

Необходимость создания цеха полимерных композиционных деталей и агрегатов была продиктована временем. Такие детали значительно облегчали вес самолета, что положительно сказывалось на летных характеристиках машины и придавало ей большую радиопроницаемость. Однако в нашей стране не было предприятий, которые могли бы обеспечить авиастроительный завод такими материалами, поэтому руководство МАПО приняло решение открыть собственное производство. В начале 1983 года строительство основного корпуса завершилось, и цех приступил к выполнению плановых задач.

Недавно в рамках Федеральной целевой программы была проведена реконструкция цеха с техническим перевооружением композиционного производства. Модернизированный цех осуществляет полный технологический процесс: от раскроя заготовок, изготовления, спекания деталей в автоклавах до проведения на самом современном уровне промежуточного и окончательного контроля качества.

Введены в эксплуатацию лазерная проекционная система на участке выкладки, раскройная машина, испытательные машины настольного применения. Крупногабаритное оборудование — высокотемпературная печь, смонтированная на участке вакуумного фрезерования, обрабатывающий центр и 130-тонный автоклав.

Раскройная установка с применением лазерно-проекционной системы на участке выкладки и раскроя препрегов позволила автоматизировать раскрой и маркировку препрега, что дало существенную экономию материала. Подготовка данных для раскройной машины и проекционного лазера позволяет оптимизировать процесс ручной выкладки, повысить коэффициент использования материала и сократить время выкладки.

Приобретением цеха стал пятикоординатный высокоскоростной обрабатывающий центр. Центр позволяет проводить обрезку композитных трехслойных деталей и фрезеровку сотовых заполнителей.

Пятикоординатный портальный фрезерный станок предназначен для обрезки крупногабаритных композитных деталей из угле- и стеклопластика размерами до10 метров. Уникальность этого станка в том, что для фиксации деталей не требуется спецоснастка: конструкция вакуумного стола в форме «бабочки» и система актуаторов позволяют надежно зафиксировать деталь сложной конфигурации и в дальнейшем работать с деталью по пяти осям для обработки криволинейных поверхностей.

Внедрение высокоскоростного оборудования значительно снижает трудоемкость изготовления крупногабаритных деталей. Переход на цифровое изготовление деталей повышает качество деталей.

Цех окончательной сборки (ЦОС)

Цех окончательной сборки сдан в эксплуатацию в 2003 году. Через него проходит практически вся продукция, совместно изготавливаемая несколькими филиалами и площадками АО «РСК «МиГ».

Этот современный цех предназначен для окончательной сборки летательных аппаратов любых размеров и технических характеристик — от боевой техники до пассажирских лайнеров. Производственный процесс разделен на пять платформ, каждая из которых включает в себя определенный набор работ: от монтажа ПКИ и трубопроводных систем на первой платформе до сдаточных работ и общетехнического осмотра, дождевания, взвешивания, комплектования и передачи изделия в ЛИК-2 на пятой. В свою очередь, на платформах задействованы несколько специализированных мастерских. В виду особой ответственности осуществляется не только технологическое, но и постоянное конструкторское сопровождение работ.

Основные профессии в этом цехе — слесарь-сборщик летательных аппаратов и электромонтажник. Особо стоит отметить применяемые здесь принципы эффективной организации труда: внедренный в цехе проект «Оптимизация окончательной сборки по платформам в цехе окончательной сборки АО «РСК «МиГ» был удостоен Диплома победителя в секции в конкурсе ПАО «ОАК» по совершенствованию производственной системы.

В цехе имеется все необходимое оборудование, включая самые современные лазерные приборы и компьютеризированные стенды, в том числе уникальные стенды и инструмент, спроектированные и изготовленные здесь же, в отделах и цехах ПК № 1.

«Фабрика процессов»

«Фабрика процессов» — предприятие в миниатюре, созданное для комплексного обучения методам бережливого производства, моделирования и отработки на практике взаимодействия производственных и офисных служб, выявления недостатков в их работе и демонстрации оптимальных путей решения повседневных задач.

Слушатели курса — сотрудники предприятия — погружаются в модернизированный производственный процесс в игровой форме. Все начинается с «учебной» раздевалки, где каждый переодевается в спецодежду и обувь, надевает защитные очки и перчатки, а после знакомиться со стандартами работы на предприятии.

Далее участники посещают учебно-производственное помещение, где в миниатюре демонстрируются основные участки производства: склад, станки, сборочная линия и административно-хозяйственные помещения.

В ходе практической части обучения участники в рамках отведенного времени собирают условный продукт (например, замок подцепки тормозного парашюта), распределяя между собой профессии и производственные процессы. Вначале они пытаются справиться с задачей привычными методами, без подсказок тренеров, а затем — выполняют задание с использованием методов бережливого производства.

Наглядная демонстрация эффективности инструментов бережливого производства позволяет преодолеть предубеждения и их негативное восприятие, а также повышает личную ответственность за конечный результат каждого из участников процесса.

Официальный запуск первой «Фабрики процессов» ПАО «ОАК» на территории ЛАЗ им. П.А. Воронина — филиала АО «РСК «МиГ» состоялся в июне 2018 года. Подготовка проекта заняла около двух месяцев — это рекордный срок для российских промышленных предприятий. Торжественное открытие второй «Фабрики процессов» прошло 24 января 2019 года в НАЗ «Сокол».

По итогам 2018 года на «Фабрике процессов» прошли обучение 869 человек, из них:

— топ-менеджеры (заместители руководителя структурного объединения, директора по направлениям) — 4 человека;

— средний уровень управления (начальники цехов и их заместители) — 109 человек;

— нижний уровень управления (мастера, бригадиры) — 210 человек;

— производственный персонал (рабочие) — 546 человек.

В этом году планируется вовлечь 2631 человек, а в течение трех лет обучение на «Фабрике процессов» должны пройти все без исключения сотрудники Корпорации «МиГ».

Таким образом, благодаря обученному и высококвалифицированному персоналу, использованию современных технологий, оборудованной по последнему слову техники проектно-конструкторской и опытно-экспериментальной базы и системы менеджмента качества (СМК), базирующейся на международных стандартах, компания сможет не только удержать лидирующий статус на отечественном рынке, но и найти прорывные производственные решения и завоевать новых потребителей.