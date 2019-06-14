Аэрофлот подтверждает лидерство в Европе по итогам World Travel Awards 2019

10 июня 2019 года, Москва. — Аэрофлот второй год подряд победил сразу в трех номинациях европейского этапа престижной премии World Travel Awards — «Лидирующий авиационный бренд Европы», «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом» и «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию».

Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус «Оскара» в туристическом бизнесе. Торжественная церемония награждения этой премией по региону Европа состоялась 8 июня в г. Фуншал, столице португальского острова Мадейра — знаменитого мирового курорта и признанной «жемчужины Атлантики».

Премией World Travel Awards отмечаются ведущие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.

Награды World Travel Awards в категориях «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом» в очередной раз подтверждают репутацию Аэрофлота как одного из лидеров глобального рынка авиаперевозок, в особенности по качеству сервиса и степени комфорта в бизнес-классе.

Еще один трофей — «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию» — свидетельство долгосрочного закрепления Аэрофлота в роли ведущего игрока на транзите Европа — Азия. Экспансия на этом рынке — самом свободном и конкурентном в мире — стратегический приоритет и один из драйверов роста ведущей российской авиакомпании.

Аэрофлот уверенно удерживает лидирующие позиции на рынке авиаперевозок в различных регионах мира, что подтверждает ряд важных международных наград и премий, полученных только в этом году. Аэрофлот в третий раз подряд был признан самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии ведущего в мире оценщика брендов Brand Finance. Американская авиационная ассоциация АРЕХ отметила Аэрофлот как авиакомпанию с самыми комфортабельными креслами в Европе. На азиатском векторе в начале 2019 года Аэрофлот впервые был признан «Лучшей авиакомпанией для транзита между Китаем и Европой» в рамках китайской премии Stars Awards. А почетное звание самой любимой иностранной авиакомпании в Китае от Flyer Award 2019 было присвоено Аэрофлоту уже в третий раз.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.