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Ижорские заводы отгрузили оборудование для АЭС «Руппур» (Бангладеш)

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Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, отгрузили оборудование для АЭС «Руппур» (Бангладеш). В партию отгруженного оборудования вошли опора проставки, опора шахты внутрикорпусной, опора блока верхнего и площадка из состава закладных шахт ревизии для второго энергоблока. Ранее предприятием были отгружены детали закладные элементов крепления компенсатора давления и площадка из состава закладных шахт ревизии для первого энергоблока, а также детали закладные и опора блока защитных труб из состава закладных шахт ревизии для второго энергоблока строящейся атомной станции. Оборудование шахт ревизии и стеллажи для первого энергоблока будут отгружены осенью этого года.

Контракт на изготовление оборудования и закладных шахт ревизии для первого и второго энергоблоков АЭС «Руппур» был подписан в 2017 году. Оборудование предназначено для использования при транспортировке и установке составных частей реактора ВВЭР-1200 (блока верхнего, блока защитных труб, шахты внутрикорпусной) в шахты ревизии и обратно в реактор при плановом останове реакторной установки для технического обслуживания, ревизии и ремонта с частичной или полной выгрузкой топлива.

Генеральный контракт на сооружение АЭС «Руппур» в Бангладеш был подписан в конце 2015 года. Основной отличительной чертой энергоблоков станции является оптимальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.

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http://www.metalinfo.ru/ru/news/109323

Ижорские заводы , Атомная энергетика, АЭС «Руппур»
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