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Судостроение и судоходство

ЛСЗ «Пелла» спустил на воду буксир «Садко»

  •  © Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла».

  •  © Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла».

Сегодня в Отрадном (Ленинградская область) на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» спустили на воду буксир «Садко», предназначенный для компании «Севмаш-Шельф».

Буксир «Садко» стал 49-м в серии буксиров проекта 90600 и 24-м, построенным ЛСЗ «Пелла» для гражданского заказчика. Также «Садко» это уже четвёртый буксир, построенный ЛСЗ «Пелла» для отечественных судостроительных заводов — «Адмиралтейские верфи» получили 2 буксира проекта 90600 (буксир «Владимир Бельцов» в 2004, буксир «Михаил Сальников» — в 2017 году), а буксир «Александр Зрячев» проекта ПЕ-65 в 2012 году пополнил флот АО «Центр судоремонта «Звёздочка» в Северодвинске.

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 25.4 м, ширина — 8.8 м, осадка — 3.72 м.

Водоизмещение: 417 т.

Максимальная скорость хода: 11.5 узлов

Сила тяги на гаке: 23-35 т.

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Ленинградская область, Пелла, буксир, 90600
  • seregin-s1 seregin-s1
    14.06.1913:26:25

    «Пелла» молодца! Больше кораблей и судов! От маленьких к большим!

    #1136299
  • Нет аватара termometrix
    14.06.1913:34:58

    А невозможно ли передать траулеров в лизинг китайцам для завершения строительства и обслуживания судов.Экипаж сейнеров будет из России,акватория улова будет наша,а китайская фирма владелец этих судов будет оплачивать рыбопродуктами стоимость сейнеров.

    Стоило бы ожидать подобный балаган после ареста украинских моряков,западный детский сад на все способен.

    АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) из-за введенных санкций испытывает трудности со строительством рыболовецких траулеров для рыбаков Камчатки, сообщил представитель предприятия.

    Речь идет о судах «Ленинец», «Командор» и «Ударник» для «Рыболовецкого колхоза им. Ленина» (Петропавловск-Камчатский), готовность которых к настоящему времени составляет 95%, 80% и 70% соответственно.

    «Строительство идет с проблемами, так как партнеры из Норвегии отказались от некоторых своих обязательств из-за санкций. Они не стали разделять военное и гражданское судостроение/?!?/, что несколько сдерживает ход строительства судов, так как вместо полноценного сотрудничества приходится искать альтернативные варианты решения целого ряда проблем», — отметил представитель верфи.

    В частности, по его словам, норвежские поставщики системы транспортировки рыбы отказались выполнять пусконаладочные работы на судах. При этом все оборудование на суда поставлено в полном объеме. «Сейчас мы прорабатываем всевозможные варианты, ищем решение этого вопроса как среди российских, так и среди иностранных компаний», — сообщил представитель судозавода.

     https://www.fishnet.ru/news/company/84658.htmlа 

    Отредактировано: termometrix~13:40 14.06.19
    #1136300
    • Нет аватара termometrix
      14.06.1913:40:03

      В частности, по его словам, норвежские поставщики системы транспортировки рыбы отказались выполнять пусконаладочные работы на судах. При этом все оборудование на суда поставлено в полном объеме. «Сейчас мы прорабатываем всевозможные варианты, ищем решение этого вопроса как среди российских, так и среди иностранных компаний», — сообщил представитель судозавода.

      Вот немецкая фирма из Калининграда производитель систем транспортировки рыбы.Она тоже против?

      Оснащение рыболовных траулеров системой транспортировки рыбы из трала в трюм и из трюма на фабрику, сортировка, переработка и заморозка рыбы

       https://meco39.ru/o-meko/ 

      Отредактировано: termometrix~14:01 14.06.19
      #1136303
    • A_SEVER A_SEVER
      14.06.1913:50:21

      А невозможно ли передать траулеров в лизинг китайцам
      Можно, если Вы сможете убедить заказчика отказаться от судов и своих планов, а китайцев — взять на себя решение чужих проблем.

      #1136308
      • Нет аватара termometrix
        14.06.1914:00:51

        Можно, если Вы сможете убедить заказчика отказаться от судов и своих планов

        Позже можно сделать совместное предприятие с китайцами.А китайская фирма будет действовать на Камчатке,важен выпуск.И сечайс подавляющая часть российского торгового флота плавает под чужим флагом.

        решение чужих проблем

        Почему чужие проблемы?Никакие проблемы.Против китайцев нет подобного рода ограничения и сейнеры будут завершены.

        Отредактировано: termometrix~14:09 14.06.19
        #1136313
        • maxim947 maxim947
          14.06.1914:55:13

          Тут еще вопрос появляется. Мы норвегов полностью проавансировали и они такие смелые стали? Боюсь, что да.

          #1136332
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