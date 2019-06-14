ЛСЗ «Пелла» спустил на воду буксир «Садко»





© Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла».

Сегодня в Отрадном (Ленинградская область) на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» спустили на воду буксир «Садко», предназначенный для компании «Севмаш-Шельф».

Буксир «Садко» стал 49-м в серии буксиров проекта 90600 и 24-м, построенным ЛСЗ «Пелла» для гражданского заказчика. Также «Садко» это уже четвёртый буксир, построенный ЛСЗ «Пелла» для отечественных судостроительных заводов — «Адмиралтейские верфи» получили 2 буксира проекта 90600 (буксир «Владимир Бельцов» в 2004, буксир «Михаил Сальников» — в 2017 году), а буксир «Александр Зрячев» проекта ПЕ-65 в 2012 году пополнил флот АО «Центр судоремонта «Звёздочка» в Северодвинске.

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 25.4 м, ширина — 8.8 м, осадка — 3.72 м.

Водоизмещение: 417 т.

Максимальная скорость хода: 11.5 узлов

Сила тяги на гаке: 23-35 т.