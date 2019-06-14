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Авиация

Многоцелевой самолет МАИ-411 дагестанского концерна получил сертификат летной годности

  •  © ic.pics.livejournal.com

Сертификат летной годности после прохождения всех испытаний получен в Дагестане многоцелевым четырехместным самолетом МАИ-411, который произведен на базе Кизлярского оборонного предприятия «Концерн КЭМЗ».

«Разработанный серийный образец многоцелевого четырехместного самолета МАИ-411, дальность полета которого составляет 1500 км, прошел испытания в соответствии с ФАП-118 и получил сертификат летной годности единичного экземпляра воздушного судна. Данная модификация самолета составит серьезную конкуренцию зарубежным аналогам», — передает пресс-служба слова гендиректора предприятия Ибрагима Ахматова.

Самолет МАИ-411 — аналог европейского CS-23 и американского FAR-23 — имеет прочную алюминиевую конструкцию, обшитую сверхлегким композитным материалом. Самолет может эксплуатироваться на недорогих горюче-смазочных материалах, его расходные характеристики сравнимы с автомобильными. Применение МАИ-411 может быть перспективным в авиаперевозках, воздушном патрулировании, аэросъемке, инструментальном мониторинге, авиатуризме, первоначальном обучении и профотборе летного состава.

Разработан самолет в конструкторском бюро Московского авиационного института. Его производство будет осуществляться на базе Кизлярского оборонного предприятия «Концерн КЭМЗ», входящего в Ростех.

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авиация
  • Нет аватара senima56
    14.06.1917:27:27

    Молодцы!    Отличный самолётик создали!    Удачи вам и процветания!   

    Отредактировано: senima56~17:27 14.06.19
    #1136371
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