Многоцелевой самолет МАИ-411 дагестанского концерна получил сертификат летной годности

Сертификат летной годности после прохождения всех испытаний получен в Дагестане многоцелевым четырехместным самолетом МАИ-411, который произведен на базе Кизлярского оборонного предприятия «Концерн КЭМЗ».

«Разработанный серийный образец многоцелевого четырехместного самолета МАИ-411, дальность полета которого составляет 1500 км, прошел испытания в соответствии с ФАП-118 и получил сертификат летной годности единичного экземпляра воздушного судна. Данная модификация самолета составит серьезную конкуренцию зарубежным аналогам», — передает пресс-служба слова гендиректора предприятия Ибрагима Ахматова.

Самолет МАИ-411 — аналог европейского CS-23 и американского FAR-23 — имеет прочную алюминиевую конструкцию, обшитую сверхлегким композитным материалом. Самолет может эксплуатироваться на недорогих горюче-смазочных материалах, его расходные характеристики сравнимы с автомобильными. Применение МАИ-411 может быть перспективным в авиаперевозках, воздушном патрулировании, аэросъемке, инструментальном мониторинге, авиатуризме, первоначальном обучении и профотборе летного состава.

Разработан самолет в конструкторском бюро Московского авиационного института. Его производство будет осуществляться на базе Кизлярского оборонного предприятия «Концерн КЭМЗ», входящего в Ростех.