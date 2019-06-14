Волгоградские инжиниринговые центры помогают предприятиям решать задачи импортозамещения

С 2019 года на площадке одного из вузов Волгограда начал работать областной инжиниринговый центр «Телекоммуникационные технологии и новые материалы». 14 июня здесь представлено новое оборудование. В лаборатории 3D-прототипирования и реверс-инжиниринга представлен суперкомпьютер и высокоточные 3D-сканеры и принтеры, на которых печатаются осязаемые объекты уже используемые в разных сферах.

Ученые помогают промышленности в 2-3 раза сократить сроки внедрения прототипов в массовое производство.

Инжиниринговый центр «Телекоммуникационные системы и новые материалы» (ИЦ «ТелеНово») создан в декабре 2018 года на базе Волгоградского государственного университета. Ранее вуз стал победителем федерального конкурса на получение государственной поддержки проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования. Общий объём субсидии составит 130 млн рублей.

Аддитивное производство пластиковых изделий и сложных деталей из металла при помощи технологии 3D-печати — одно из направлений работы инжинирингового центра.

Ученые и студенты уже помогают решать производственные задачи волгоградской промышленности. Например, для компании «Северсталь канаты» они печатают на 3D-принтере по металлу детали для ванн оцинкования. Опытные экземпляры продемонстрировали хорошие показатели при более низкой стоимости, уже изготовлена первая партия.

— Сотрудничество с Волгоградским государственным университетом позволяет пользоваться новейшими и уникальными научными разработками. Эти технологии определяют наше качество. Нет необходимости хранить какие-то запасы, коллеги могут нам изготовить необходимы детали за несколько часов. Это, к примеру, направляющие, дюзы, покрытие для канатов. Увеличивается наше конкурентное преимущество, мы растем и получаем новые заказы, — прокомментировал исполнительный директор филиала «Волгоградский» АО «Северсталь канаты» Юрий Блинков.

В рамках заключенных с предприятиями договоров сотрудники центра выполняют проекты по созданию прототипов банок для Камышинского стеклотарного завода, полимерных элементов электронных приборов для ПК «Ахтуба», кронштейнов кузова автобуса для компании «Волгабас Волжский», защитного корпуса для электроприборов керамического завода, лопатки смесителя для горчичного завода «Родос». Интерес предприятий к таким проектам обусловлен сокращением финансовых и временных затрат на приобретение и замену деталей, особенно импортных. Использование 3D-технологий позволяет снизить их стоимость и сократить срок поставки в десятки раз.

Среди других проектов — разработка элементов Интернета вещей, в том числе «умных» приборов учёта воды, газа, электричества, тестирование сетей связи.

Площадка в ВолГУ стала вторым инжиниринговым центром в Волгоградской области — в 2015 году в техническом университете также с привлечением господдержки создан центр «Полимерные композиционные материалы и технологии». Он успешно работает: заключено 123 договора с предприятиями, объем выполненных работ за это время вырос почти в три раза — с 60 миллионов рублей в 2016 году до 150 миллионов рублей в 2018 году.