Первая премия Американского математического общества впервые присуждена школьнику из России



Фото Фонда поддержки научной и научно-технической деятельности молодых ученых "Время науки"

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18 мая в городе Финиксе, штат Аризона, США, завершилась Всемирная ярмарка научных достижений школьников Intel ISEF, в которой приняли участие почти 1800 юных ученых из 75 стран мира. В числе победителей и призеров — вся команда Балтийского научно-инженерного конкурса.

Так называемая «малая нобелевка» (Grand Award 2 степени) была вручена Даниилу Казанцеву из Екатеринбурга, а Special Award — получили 4 школьника из Санкт-Петербурга. В том числе, впервые Первая премия Американского математического общества была вручена российскому школьнику.

Десятиклассник из екатеринбургского лицея № 12 Даниил Казанцев стал лауреатом Second Grand Award в секции системного программирования. Его разработка «Автоматический сурдопереводчик для людей с нарушениями речевого аппарата» — это автономное устройство, способное интерпретировать жесты руками в слова, которое имеет достаточно высокую точность перевода и может заменить сурдопереводчика.

Впервые за всю тридцатилетнюю историю участия России в Intel ISEF Первая премия Американского математического общества (премия по секции математики Карла Менгера) была присуждена школьнику из России. Руслан Магдиев, ученик Лаборатории непрерывного математического образования (ЛНМО) и ГБОУ СОШ № 564 представлял исследование «Геометрия геодезических в дискретной группе Гейзенберга».

Третья премия Американского математического общества была присуждена Гейдару Мамедову за доказанное утверждение гипотезы Столлингса в группах кос.

Алексей Кривовичев и Кудрявцев Даниил получили Сertificatе of Honourable Mention в секции математики за проект «Геометрические и алгебраические свойства групп твинов».

Таким образом, все победители Балтийского научно-инженерного конкурса подтвердили значимость своих научных и инженерных достижений на международном уровне. Россия представляла на Intel ISEF 23 проекта и исследования 28 финалистов, отобранные на 6 российских отборочных турнирах, и получила в общей сложности 6 наград.

Руководителем научного семинара «Комбинаторная и геометрическая теория групп», который проводился в 2018-2019 году в ЛНМО с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, выступил Илья Сергеевич Алексеев, студент 3 курса Математико-механического факультета CПбГУ (Чебышевская лаборатория), сотрудник Лаборатории современной алгебры и приложений, лауреат гранта на разработку «Эффективной классификации узлов и трехмерных многообразий» Российского научного фонда.