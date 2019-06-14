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Экспорт

Ростех увеличил экспорт холодильников POZIS почти на 50%

  •  © rostec.ru

Компания POZIS, входящая в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, по итогам пяти месяцев текущего года увеличила экспорт холодильной и медицинской техники на 43% относительно аналогичного периода 2018 года. Основным регионом экспорта является СНГ, компания намерена расширять географию поставок.

Большим спросом на зарубежных рынках пользуются бытовые холодильники POZIS, их продажи увеличились за пять месяцев этого года почти наполовину в сравнении с тем же периодом прошлого года. Самыми популярными экспортными моделями стали двухкамерные холодильники, на них приходится около 60% всего экспорта. Фармацевтические холодильники и рециркуляторы-облучатели также пользуются значительным спросом.

«Повышение доли высокотехнологичной гражданской продукции — одно из приоритетных направлений для Ростеха. POZIS является одним из лидеров по диверсификации — за первые пять месяцев 2019 года доля реализованной продукции гражданского назначения в общем объеме поставок превысила 50%. Холодильное оборудование производства POZIS конкурентоспособно по цене и качеству, что объясняет его растущую популярность за рубежом: за пять месяцев 2019 года экспорт вырос на 43%", — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

На сегодняшний день POZIS — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России по уровню развития высокотехнологичного, экспортно ориентированного гражданского производства. Свыше 90% от объемов гражданской продукции компании приходится на холодильное, профессиональное и медицинское оборудование. POZIS является первым и единственным российским серийным производителем фармацевтических холодильников и специализированных холодильных приборов для хранения крови и плазмы.

«Стабильно высокий спрос на нашу холодильную технику не случаен. Уровень качества выпускаемой продукции POZIS соответствует европейским и мировым стандартам. И мы осознаем высочайшую ответственность за ее выпуск, памятуя о том, что она имеет маркировку Российского экспортного центра Made in Russia», — отметил генеральный директор POZIS Радик Хасанов.

Ростех продолжает реализацию масштабной программы развития производств гражданской продукции в соответствии с утвержденной Стратегией, основными целями которой являются ежегодный рост выручки в среднем на 17% в рублевом выражении до 2025 года, рост доли гражданской продукции в выручке до 50%, а также повышение операционной эффективности и выход на мировые рынки.

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https://rostec.ru/news/rostekh-uvelichil-eksport-kholodilnikov-pozis-pochti-na-50/

экспорт, оборудование российского производства
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    14.06.1920:42:24

    Ну и сколько в штуках?Или главное запостить?

    #1136449
    • Sergio Buk Sergio Buk
      14.06.1922:42:23

      Андрей Иванов

      Осталось минусов:

      0 из 21

      сравним со мной:

      Осталось минусов:

      37 из 37

         

      Фига себе минусер!

      #1136487
      • Андрей Иванов Андрей Иванов
        14.06.1922:46:51

        А как ещё оценивать инфомусор?Вы же плюсы всем подряд не ставите?

        #1136489
        • Sergio Buk Sergio Buk
          14.06.1923:00:09

          Я не ставлю всему подряд минусы, я тут не на работе.

          Любая, даже самая мелкая новость может быть важна кому то. Многие люди знать не знают, что в соседнем дворе, потому что живут в режиме :дом-работа-работа-дом. а тут, на сайте узнают, что в их городе оказывается не все так застойно, уже в соседнем дворе детскую площадку кровавый режим возвел и можно надеяться на то, что скоро и у них дети на своей площадке, под окнами будут резвиться.

          А тут такой вы, со своими минусами!

          Кстати, минус не я вам поставил. Прост людей не обманешь. Потратить такое количество минусов — еще постараться нужно. Или всем подряд.

          «Вы же плюсы всем подряд не ставите?"

          Нет, но и минусы то же, в силу приведенных выше причин. Новым ФАПам, ФОКам, школам, садикам, больницам моя рука ставит плюсы на автомате. Дальше решает мозг. С учетом того, что это не отчет перед знаете кем — это что бы показать обычным людям, что в стране совсем не так, как об этом твердят некоторые личности. Вся эта, казалось бы мелочь, если подумать, говорит, что страна развивается и на местечковых уровнях, в глубинках.

          Отредактировано: Sergio Buk~23:09 14.06.19
          #1136496
          • Андрей Иванов Андрей Иванов
            14.06.1923:10:02

            Я ставлю минусы не всему подряд,а только мусорным.Ну и не забывайте про значимость новости и соответствие ресурсу.Те же детские площадки хорошее дело,но не уровень сайта,я считаю.

            #1136502
            • Sergio Buk Sergio Buk
              14.06.1923:16:23

              Вы с чего решать стали, какие новости уровня этого сайта или не уровня? Вы это увидели в правилах? Такой то значимости новость можно постить, а такую то нет? А в чем важность измерять? Новый детский садик за 40 млн руб не равен производству за миллиард вложения? Какие критерии важности у вас? Кому то и ФАП под боком важнее, чем сетевому борцуну огромный завод, построенный на другом конце страны от места его проживания. Так почему лишать этого человека такой новости?

              Ну это же простейшие для понимания вещи. Тут и новые все фильтруются голосами и в ленту не попадают, и по тегам поиск, в чем проблема? Сайт должен показывать даже мелочи, кому то то они важны.

              Отредактировано: Sergio Buk~23:19 14.06.19
              #1136505
              • Андрей Иванов Андрей Иванов
                14.06.1923:36:43

                Малая значимость!Это я придумал здесь?Я про садики или ФАПы что-то говорил?Про мелочи в местных изданиях можно прочитать.Все у тебя хорошо смотрю… А остальное просто можно не читать!)))Нужно больше новостей про подписание ни к чему не обязывающих соглашений!)))И отдельно про экспорт сои в отдельную страну!)К чему все остальные позиции и страны,да?И заголовки как можно громче!) Не изготовили,а изобрели!)Цех ценой в 4 миллиона рублей? Малая значимость,очевидно же.И не надо тут ярлыки вешать!Ты так со всякими 2%ми петушками типа навальнят разговаривай.

                #1136513
                • Sergio Buk Sergio Buk
                  14.06.1923:45:36

                  Все у тебя хорошо смотрю…

                  Я в курсе, что мы знакомы.

                  Нужно больше новостей про подписание ни к чему не обязывающих соглашений!)

                  Да, это будущий экспорт.

                  И отдельно про экспорт сои в отдельную страну!)

                  Да, именно против таких, как ты, что бы конкретизировать, куда экспорт.

                  Ты так со всякими 2%ми петушками типа навальнят разговаривай

                  Что подтверждает:

                  «Я в курсе, что мы знакомы.» Но ты так предсказуем!

                  Отредактировано: Sergio Buk~23:52 14.06.19
                  #1136514
  • Дмитрий Жихарев Дмитрий Жихарев
    14.06.1923:16:22

    если дают данные в процентах, значит абсолютные цифры стыдно написать… просто хотят надурить, иного объяснения я не вижу…

    #1136504
    • Seriomilander Seriomilander
      15.06.1900:12:01

      Касательно абсолютных цифр:

      1. — «В 2014 году реализовано продукции, работ и услуг на сумму около 5,9 млрд. рублей (с увеличением на 12,3 процента). В 2014 году предприятием продано более 315.000 единиц холодильной техники на сумму свыше 3 млрд. рублей."

      2. — «В целом за 6 месяцев 2014 года на экспорт поставлено 22,4% от общего объема реализованной холодильной техники POZIS. Это максимальный показатель данного индикатора за последние три года."

      Приблизительно 69.000 единиц на экспорт.

      P.S. В 2018 «ПОЗИС» — потратила около 75.000.000 рублей на транспортировку холодильников на экспорт: «Компания POZIS (АО «ПОЗиС») (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») увеличила экспорт продукции на 60% по итогам 2018 года. Об этом сообщил генеральный директор «ПОЗиСа» Радик Хасанов. «В 2018 году рост экспорта продукции завода составил 60%, а за первые два месяца 2019 года — еще 50% к прошлому году. Мы впервые вышли на дальнее зарубежье — Индию, Тайвань…» — сказал он. «Но, к сожалению, серьезное изменение, и не в лучшую сторону, было внесено в 496-е постановление», — заметил Хасанов. Он пояснил, что раньше экспортерам компенсировались 80% затрат на транспортировку продукции, и «ПОЗИСу» доставалось до 60 млн рублей. Но по новым правилам компенсация начисляется только на объем прироста экспорта к прошлогоднему."

      Отредактировано: Seriomilander~00:12 15.06.19
      #1136518
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    15.06.1900:02:02

    На Ты или Вы это мне решать как обращаться.

    Контракт — 100% экспорт или сделка!

    Про притянутые за уши новости — ешь и дальше подобное!

    Ну, а последний твой абзац провокация безмозглого и недоразвитого создания!   Типа ТЕБЯ!    Упоротость,категорическое неприятие конструктивной критики и отсутствие критического мышления — это про тебя!

    #1136516
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