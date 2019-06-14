Ростех увеличил экспорт холодильников POZIS почти на 50%

Компания POZIS, входящая в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, по итогам пяти месяцев текущего года увеличила экспорт холодильной и медицинской техники на 43% относительно аналогичного периода 2018 года. Основным регионом экспорта является СНГ, компания намерена расширять географию поставок.

Большим спросом на зарубежных рынках пользуются бытовые холодильники POZIS, их продажи увеличились за пять месяцев этого года почти наполовину в сравнении с тем же периодом прошлого года. Самыми популярными экспортными моделями стали двухкамерные холодильники, на них приходится около 60% всего экспорта. Фармацевтические холодильники и рециркуляторы-облучатели также пользуются значительным спросом.

«Повышение доли высокотехнологичной гражданской продукции — одно из приоритетных направлений для Ростеха. POZIS является одним из лидеров по диверсификации — за первые пять месяцев 2019 года доля реализованной продукции гражданского назначения в общем объеме поставок превысила 50%. Холодильное оборудование производства POZIS конкурентоспособно по цене и качеству, что объясняет его растущую популярность за рубежом: за пять месяцев 2019 года экспорт вырос на 43%", — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

На сегодняшний день POZIS — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России по уровню развития высокотехнологичного, экспортно ориентированного гражданского производства. Свыше 90% от объемов гражданской продукции компании приходится на холодильное, профессиональное и медицинское оборудование. POZIS является первым и единственным российским серийным производителем фармацевтических холодильников и специализированных холодильных приборов для хранения крови и плазмы.

«Стабильно высокий спрос на нашу холодильную технику не случаен. Уровень качества выпускаемой продукции POZIS соответствует европейским и мировым стандартам. И мы осознаем высочайшую ответственность за ее выпуск, памятуя о том, что она имеет маркировку Российского экспортного центра Made in Russia», — отметил генеральный директор POZIS Радик Хасанов.

Ростех продолжает реализацию масштабной программы развития производств гражданской продукции в соответствии с утвержденной Стратегией, основными целями которой являются ежегодный рост выручки в среднем на 17% в рублевом выражении до 2025 года, рост доли гражданской продукции в выручке до 50%, а также повышение операционной эффективности и выход на мировые рынки.