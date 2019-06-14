Обновлённый пассажирский терминал открылся в главном аэропорту Камчатки

Обновленный пассажирский терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) принял первых гостей.

Площадь пассажирского терминала расширена за счет строительства временного сборно-разборного павильона на 2800 квадратных метров. С пяти до двенадцати увеличилось количество стоек регистрации, в 4 раза больше стала зона предполетного досмотра. Более чем в 2 раза увеличен зал ожидания вылета внутренних рейсов, где теперь могут с комфортом разместиться более 500 человек.

Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский рассказал, что строительство дополнительного павильона велось за счет средств компании. Такое решение было принято в связи с тем, что в прежнем виде терминал уже не справлялся с растущим пассажиропотоком. Благодаря модернизации пропускная способность комплекса увеличена до 360 пассажиров в час.

Проект модернизации предусматривает строительство нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов площадью около 45 тысяч квадратных метров, оснащенного, на первом этапе, четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница и деловой центр.