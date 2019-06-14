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Авиация

Обновлённый пассажирский терминал открылся в главном аэропорту Камчатки

  •  © kamgov.ru

Обновленный пассажирский терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) принял первых гостей.

Площадь пассажирского терминала расширена за счет строительства временного сборно-разборного павильона на 2800 квадратных метров. С пяти до двенадцати увеличилось количество стоек регистрации, в 4 раза больше стала зона предполетного досмотра. Более чем в 2 раза увеличен зал ожидания вылета внутренних рейсов, где теперь могут с комфортом разместиться более 500 человек.

Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский рассказал, что строительство дополнительного павильона велось за счет средств компании. Такое решение было принято в связи с тем, что в прежнем виде терминал уже не справлялся с растущим пассажиропотоком. Благодаря модернизации пропускная способность комплекса увеличена до 360 пассажиров в час.

Проект модернизации предусматривает строительство нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов площадью около 45 тысяч квадратных метров, оснащенного, на первом этапе, четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница и деловой центр.

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https://kamgov.ru/news/obnovlennyj-passazirskij-terminal-mezdunarodnogo-aeroporta-petropavlovsk-kamcatskij-elizovo-prinal-pervyh-gostej-23687

Камчатка, аэропорты России
  • Нет аватара vlTepes
    14.06.1921:25:23

    Подтверждаю.

    Раньше, в терминал тупо не влезали все пассажиры B767/777/A330 за раз.

    В итоге посадку начинали не за 40 минут, а за полтора часа, чтобы пассажиры потихоньку с улицы проходили через терминал их отвозили бы в самолет.

    При этом зимой это был жесткач — стоять на улице, потому что в терминал тупо не войти как в битком набитую электричку.

    #1136464
    • Sergio Buk Sergio Buk
      14.06.1922:44:39

      Но тем не менее, в России ничего не производится и ничего не строится© любой сетевой борец с режимом.

      #1136488
  • Нет аватара termometrix
    14.06.1921:54:30

    •  © runews24.ru

    •  © kam24.ru

    #1136470
  • Нет аватара alex_uns
    14.06.1922:26:16

       

    #1136480
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