Добавить статью
Агропром и пищевая промышленность

В Ростовской области заложили новые виноградники

  •  © cityreporter.ru

Весной этого года в Ростовской области заложили 30 га новых виноградников. Ещё столько же будет заложено осенью

Всего за последние три года на Дону фермерскими хозяйствами и сельхозорганизациями заложено 190 гектаров молодых виноградников.

Общая площадь виноградников достигла 4,2 тысячи гектаров, включая 3,2 тысячи плодоносящих.

Такая положительная динамика в большей степени связана с возможностью получения средств господдержки. Так, на развитие виноградарства в 2018 году из средств федерального и областного бюджетов было выделено более 26 млн рублей. В текущем году на поддержку виноградарства в Ростовской области предусмотрено уже 34,9 млн рублей, что на 18% больше уровня прошлого года.

Субсидии предоставляются на саму закладку ягоды, уходные работы и установку шпалеры, а также раскорчевку старых насаждений. Кроме того, местные виноградари могут получить из областного бюджета компенсацию 20 процентов затрат на отечественную сельхозтехнику, а начинающие — гранты на поддержку нового хозяйства.

В прошлом году в России было заложено 5 тыс. га виноградников, план на 2019 г. еще более высокий — 6,7 тыс. га, из которых 3,2 тыс. га уже заложено, сообщили в Минсельхозе.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.donland.ru/news/5150/

виноградарство , сельское хозяйство , Ростовская область
  • Нет аватара treins
    15.06.1921:02:43

    Мало очень. В Ростовской области хоть укрывные виноградники, что сказывается на себестоимости, но при этом там делают самое топовое российское вино Ведерников Фантом, которое продают за 4000 за бутылку и много других топовых вин

    •  © winepeople.ru

    #1136661
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,