В Ростовской области заложили новые виноградники

Весной этого года в Ростовской области заложили 30 га новых виноградников. Ещё столько же будет заложено осенью

Всего за последние три года на Дону фермерскими хозяйствами и сельхозорганизациями заложено 190 гектаров молодых виноградников.

Общая площадь виноградников достигла 4,2 тысячи гектаров, включая 3,2 тысячи плодоносящих.

Такая положительная динамика в большей степени связана с возможностью получения средств господдержки. Так, на развитие виноградарства в 2018 году из средств федерального и областного бюджетов было выделено более 26 млн рублей. В текущем году на поддержку виноградарства в Ростовской области предусмотрено уже 34,9 млн рублей, что на 18% больше уровня прошлого года.

Субсидии предоставляются на саму закладку ягоды, уходные работы и установку шпалеры, а также раскорчевку старых насаждений. Кроме того, местные виноградари могут получить из областного бюджета компенсацию 20 процентов затрат на отечественную сельхозтехнику, а начинающие — гранты на поддержку нового хозяйства.

В прошлом году в России было заложено 5 тыс. га виноградников, план на 2019 г. еще более высокий — 6,7 тыс. га, из которых 3,2 тыс. га уже заложено, сообщили в Минсельхозе.