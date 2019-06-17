Поезд впервые на Сахалине проехал по широкой колее

На Сахалине завершился первый этап реконструкции инфраструктуры островной железной дороги. На участке Холмск — Арсентьевка — Взморье протяженностью 161 км железнодорожная колея перешита на общесетевой стандарт ширины — 1520 мм.

Первый пассажирский поезд по обновленной инфраструктуре отправился со станции Холмск 15 июня.

Комплексное переустройство на Сахалине железной дороги с колеи шириной 1067 мм стартовало в 2003 году. За это время реконструированы сотни километров главного хода, построены десятки новых мостов и водопропускных труб. Произведена модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки, станционных линий связи, внедрены современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров. 15 июня стартовал второй этап перешивки на участке Тихая — Поронайск протяженностью 159 км. Полностью завершить реконструкцию колеи планируется в 2020 году.

В перевозках в настоящее время задействованы пассажирские вагоны, работавшие на островной магистрали до реконструкции колеи. Их переставили на вагонные тележки стандарта 1520 мм, которые были закуплены на ОАО «Тверской вагоностроительный завод» при финансовой поддержке «Корпорации развития Сахалинской области». По мере перешивки колеи на широкий ход переставят все работающие на линии пассажирские вагоны.

В дальнейшем планируется поступление нового подвижного состава. Так, осенью на остров прибудут три рельсовых автобуса РА3 для пригородных маршрутов, а в первом квартале 2020 года ожидается прибытие 18 новых пассажирских вагонов, которые войдут в состав поездов дальнего следования.