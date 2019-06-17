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Агропром и пищевая промышленность

В Пензенской области ввели в сельскохозяйственный оборот 9764 гектаров ранее неиспользуемой пашни

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На территории Пензенской области в текущем году проведены работы по вводу в сельскохозяйственный оборот 9764 гектаров ранее неиспользуемой пашни, в том числе расчищено от древесно — кустарниковой растительности 4212 гектаров.

Активно ведутся данные работы на территории Сердобского района.

Крестьянским фермерским хозяйством Чепелева О.В. проведена раскорчевка бывших садов и первичная обработка почвы на площади 30 гектаров. Всего хозяйством запланировано ввести в оборот 100 гектаров неиспользуемых земель.

ООО «Рассвет» на территории данного района расчищено от древесно — кустарниковой растительности 160 гектаров сельхозземель из 250 гектаров запланированных, а также проведено дискование почвы.

Лидирующие позиции по вводу в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемой пашни занимает Мокшанский район. На территории района введено в оборот 1550 гектаров.

Проведение работ по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель позволит обеспечить поддержание оптимальных параметров плодородия земель, повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий, увеличить производство сельскохозяйственной продукции в регионе.

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Пензенская область, земли сельхозназначения
  • Нет аватара termometrix
    17.06.1919:10:19

    Это хорошо.Но можно больше.И по всей России.

    Почти 20 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения планируется ввести в оборот в 2019 году в Нижегородской области.

    Отредактировано: termometrix~20:26 17.06.19
    #1137125
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