В Пензенской области ввели в сельскохозяйственный оборот 9764 гектаров ранее неиспользуемой пашни

На территории Пензенской области в текущем году проведены работы по вводу в сельскохозяйственный оборот 9764 гектаров ранее неиспользуемой пашни, в том числе расчищено от древесно — кустарниковой растительности 4212 гектаров.

Активно ведутся данные работы на территории Сердобского района.

Крестьянским фермерским хозяйством Чепелева О.В. проведена раскорчевка бывших садов и первичная обработка почвы на площади 30 гектаров. Всего хозяйством запланировано ввести в оборот 100 гектаров неиспользуемых земель.

ООО «Рассвет» на территории данного района расчищено от древесно — кустарниковой растительности 160 гектаров сельхозземель из 250 гектаров запланированных, а также проведено дискование почвы.

Лидирующие позиции по вводу в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемой пашни занимает Мокшанский район. На территории района введено в оборот 1550 гектаров.

Проведение работ по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель позволит обеспечить поддержание оптимальных параметров плодородия земель, повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий, увеличить производство сельскохозяйственной продукции в регионе.