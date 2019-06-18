Новый фармацевтический завод открылся в Ярославской области

18 июня новый фармацевтический завод «Безен Хелскеа» открылся в индустриальном парке «Новоселки» в Ярославле.

В феврале этого года на предприятии была выпущена валидационная серия оригинального лекарственного препарата микронизированного прогестерона, идентичного природному гормону организма. Запуск коммерческой серии препарата запланирован на вторую половину 2019 года. Ежегодно предприятие может выпускать более 10 миллионов упаковок. В перспективе производственных мощностей завода будет достаточно, чтобы удовлетворить потребность не только России, но и стран ЕврАзЭС.

Компания «Безен» инвестировала в его реализацию более 700 млн рублей.

Соглашение о строительстве завода было подписано в ноябре 2016 года.





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Микронизированный прогестерон — один из особо значимых для современного акушерства и гинекологии препаратов, входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП).

Применение микронизированного прогестерона при дефиците собственного гормона в организме женщины способствует наступлению беременности, позволяет снизить риски потери плода на ранних сроках и преждевременных родов, способствует улучшению показателей неонатальной заболеваемости и смертности.

Ярославский фармацевтический кластер — один из наиболее успешных бизнес-проектов последнего времени. На сегодня общий объём инвестиций в отрасль уже превышает 27 млрд рублей. Сегодня в фармацевтической отрасли Ярославской области работают уже шесть компаний, на которых трудятся около 1200 человек.