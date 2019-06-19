На ЭХЗ введены в эксплуатацию газовые центрифуги нового поколения

В цехе обогащения урана АО «ПО «Электрохимический завод» введены в эксплуатацию первые секции блока, модернизированного газовыми центрифугами (ГЦ) поколения 9+.

Центрифуги изготовлены и поставлены Ковровским механическим заводом (ПАО «КМЗ»). ЭХЗ стал вторым предприятием Топливной компании ТВЭЛ (в АО «УЭХК» в Новоуральске ГЦ-9+ успешно работают уже полтора года), где происходит модернизация центрифугами нового поколения, значительно превосходящими по производительности все предыдущие ГЦ.

«Внедрение новых центрифуг является очередным шагом в закреплении технологического лидерства Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» на международном рынке производства обогащенного урана», — отметил старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин.

Запуск новых газовых центрифуг на ЭХЗ в 2019 году можно назвать символическим событием — 4 июня предприятие отметило 55-летие с момента внедрения газоцентрифужной технологии обогащения урана. Первые газовые центрифуги заработали в Зеленогорске в 1964 году. К 1990 году газоцентрифужные машины полностью заменили на ЭХЗ энергоемкое газодиффузионное оборудование. Именно на ЭХЗ впервые в мире был успешно применен газоцентрифужный метод для получения неурановых изотопов. В октябре 1971 года на предприятии было получено несколько десятков граммов изотопа железа-57 80-процентного обогащения.

Сегодня ЭХЗ обладает компетенциями для получения 107 стабильных изотопов 21 химического элемента в промышленных объемах и занимает более 40% мирового рынка.