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Модернизация

На ЭХЗ введены в эксплуатацию газовые центрифуги нового поколения

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В цехе обогащения урана АО «ПО «Электрохимический завод» введены в эксплуатацию первые секции блока, модернизированного газовыми центрифугами (ГЦ) поколения 9+.

Центрифуги изготовлены и поставлены Ковровским механическим заводом (ПАО «КМЗ»). ЭХЗ стал вторым предприятием Топливной компании ТВЭЛ (в АО «УЭХК» в Новоуральске ГЦ-9+ успешно работают уже полтора года), где происходит модернизация центрифугами нового поколения, значительно превосходящими по производительности все предыдущие ГЦ.

«Внедрение новых центрифуг является очередным шагом в закреплении технологического лидерства Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» на международном рынке производства обогащенного урана», — отметил старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин.

Запуск новых газовых центрифуг на ЭХЗ в 2019 году можно назвать символическим событием — 4 июня предприятие отметило 55-летие с момента внедрения газоцентрифужной технологии обогащения урана. Первые газовые центрифуги заработали в Зеленогорске в 1964 году. К 1990 году газоцентрифужные машины полностью заменили на ЭХЗ энергоемкое газодиффузионное оборудование. Именно на ЭХЗ впервые в мире был успешно применен газоцентрифужный метод для получения неурановых изотопов. В октябре 1971 года на предприятии было получено несколько десятков граммов изотопа железа-57 80-процентного обогащения.

Сегодня ЭХЗ обладает компетенциями для получения 107 стабильных изотопов 21 химического элемента в промышленных объемах и занимает более 40% мирового рынка.

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https://www.tvel.ru/presscentre/news/9e5f15804a4e685e8f14bf3154a5cfd2

ЭХЗ, КМЗ, ТВЭЛ, Красноярский край
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    19.06.1910:11:26

    Наверное это очень значимое и положительное событие. Точнее, не наверное, а наверняка.

    Но как человеку со стороны понять его значимость?

    Чем поколение 9+ отличается от поколения 9 или 8?

    Чем поколение АЭС III+ от предыдущих отличается, на чайниковском уровне знаю.

    А тут в чем суть?

    #1137500
    • Нет аватара gerrfrost
      19.06.1911:18:04

      А тут в чем суть?

      Попробуйте набрать Ваш вопрос в поисковике. И пройдите по ссылкам.

      Вот здесь, например, есть целая ветка про газовые центрифуги: https: // vk.com / gas_centriguges

      С названием блога История удивительной центрифуги

      Можете пообщаться с заинтересованными людьми.

      #1137515
    • Георгий Фролов
      19.06.1911:32:21

      Главное это производительность, которая в будущем позволит сделать целую отрасль изотопных материалов.

      #1137518
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