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Спортивные объекты

В Химках Московской области открыт центр фехтования

  •  © sevalcon.ru

Площадь зала и его техническое оснащение предполагает разделение тренировочных зон для проведения тренировок по фехтованию, а также функциональных и игровых тренировок (баскетбол, волейбол, большой теннис, бадминтон, мини-футбол, гандбол, флорбол).

Центр фехтования Ильгара Мамедова построен без привлечения государственного финансирования, исключительно за счет частных инвестиций, девелоперской компанией «Химки Групп», принадлежащей Алишеру Усманову.Главный зал Центра оснащен восемнадцатью фехтовальными дорожками, оборудованными современными регистрирующими удары/уколы аппаратами для фехтования.

  •  © mosreg.ru

Занятия в Центре будут проводить лучшие российские тренеры, воспитавшие элиту мирового фехтования, олимпийские чемпионы, победители и призеры мировых и европейских первенств и чемпионатов, многократные чемпионы и призеры российских соревнований.

  •  © mosregtoday.ru

  •  © sevalcon.ru

  •  © inhimkicity.ru

  •  © inhimkicity.ru

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http://inhimkicity.ru/novosti/sport/centr-fehtovaniya-ilgara-mamedova-otkryli-v-himkah

спортивные объекты, Московская область
  • Нет аватара termometrix
    19.06.1912:14:15

    Новость прошлого года,но не нашел ее на СУН    

    #1137525
  • Нет аватара termometrix
    19.06.1912:46:11

    Ход строительства других спортивных объектов,долгостроев,пока к сожалению неизвестен их срок ввода в эксплуатацию    

    Универсальный зал «Саранск-арена"

    •  © varlamov.me

    •  © mordovmedia.ru

    Дворец игровых видов спорта в Иваново

    •  © ivteleradio.ru

    •  © ivteleradio.ru

    Проект Дворца водных видов спорта в «Городе спорта» в Краснодаре

    •  © yuga.ru

    •  © s0.rbk.ru

    •  © Фото из открытых источников

    #1137533
  • Нет аватара treins
    19.06.1912:59:34

    сразу видно что не государство строило. Строило бы государство, то была бы обычная коробка обшитая говном вроде керамогранита и строил бы какой-нибудь родственник чинуши

    #1137541
    • Нет аватара termometrix
      19.06.1913:25:23

      В общем согласен.Для того чтобы улучшить архитектурную эстетику наших населенных пунктов государство может возлагать строительные проекты и подряд на основе ГЧП.Нужен и институт или агентство архитектурной эстетики в составе Минстроя России.

      #1137550
    • Clausson Clausson
      19.06.1915:39:50

      Строило бы государство, то была бы обычная коробка обшитая говном

      Вероятно вы имеете ввиду объекты и инфраструктуру в Сочи? Или что?

      Не могли бы вы конкретней выразить свою мысль?

      #1137585
  • Clausson Clausson
    19.06.1915:36:37

    Вчера сделал подарок жене, сегодня себе. Молодец мужик!

    Побольше бы нам таких граждан.

    #1137584
  • Amigoaburrido . Amigoaburrido .
    19.06.1916:00:56

    Ничего правда, что этот комплекс, как и остальные дома и коттеджи семейкой Усмановых построены на особо охраняемой природной территории поймы реки Сходня, но им наверное можно, им на краснокнижных обитателей плевать и где Воробьев, который обещал разобраться с этим беспределом?

    #1137597
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