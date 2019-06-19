В Химках Московской области открыт центр фехтования

Площадь зала и его техническое оснащение предполагает разделение тренировочных зон для проведения тренировок по фехтованию, а также функциональных и игровых тренировок (баскетбол, волейбол, большой теннис, бадминтон, мини-футбол, гандбол, флорбол).

Центр фехтования Ильгара Мамедова построен без привлечения государственного финансирования, исключительно за счет частных инвестиций, девелоперской компанией «Химки Групп», принадлежащей Алишеру Усманову.Главный зал Центра оснащен восемнадцатью фехтовальными дорожками, оборудованными современными регистрирующими удары/уколы аппаратами для фехтования.

Занятия в Центре будут проводить лучшие российские тренеры, воспитавшие элиту мирового фехтования, олимпийские чемпионы, победители и призеры мировых и европейских первенств и чемпионатов, многократные чемпионы и призеры российских соревнований.