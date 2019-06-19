Завод EKF модернизировал производство, запустив в эксплуатацию станок «Скарабей» ЛМ 3015

Как сообщила пресс-служба компании EKF, завод в г. Александрове Владимирской области (ранее на сайте «Сделано у Нас» сообщалось о запуске производства) выпускающий низковольтную электронику (модульную автоматику, силовое и коммутационное оборудование, корпуса электрощитов, изделия для электромонтажа и электроустановки, средства измерения и кабеленесущих систем), модернизировал производство, запустив в эксплуатацию станок лазерной резки «Скарабей» ЛМ 3015 с автоматическими сменными паллетами, производства московской компании СПЕЦТЕХНОСНАБ, которая разработала и запустила в производство более шетидесяти различных установок.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fXs5a99JrVg

Станок мощностью 3 кВт, оснащенный лазерной установкой компании IPG, предназначен для резки листового металла толщиной от 0,5 до 16 мм.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/tZIPHoiG-cg