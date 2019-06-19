В Грозном открылся новый корпус Клинической больницы № 1

В Грозном состоялось открытие нового корпуса Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. У. И. Ханбиева.

Новый корпус рассчитан на 270 коек. С вводом в эксплуатацию третьего корпуса мощность Клинической больницы № 1 увеличилась до 400 коек. Лечебное учреждение ориентировано на оказание экстренной помощи. Оно включает четырнадцать отделений — кардиологическое, хирургическое, урологическое, травматологическое, неврологическое, нейрохирургическое, гинекологическое, проктологическое, офтальмологическое и другие.

Первая городская больница и ранее выполняла функцию больницы скорой помощи, но была разрушена в ходе двух военных кампаний на территории республики. Ее восстанавливали поэтапно в рамках госпрограммы, открытие приурочили ко Дню медицинского работника. В 2020 году состоится запуск последней очереди больницы.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.