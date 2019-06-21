В Рязанской области комплектуется новый животноводческий комплекс

В ООО «ОКА МОЛОКО» Пителинского и Чучковского районов в мае-июне 2019 года поступило 2840 голов племенных нетелей голштинской породы из Нидерландов, Германии и Дании.

420 голов, которых завезли в июне, размещены в Чучковском районе в обособленном предприятии № 1 «ОКА МОЛОКО», а остальное поголовье — в животноводческих комплексах «Нестерово» и «Подболотье» Пителинского района. Животные находятся на карантине. Все завезённое поголовье предназначено для комплектования нового животноводческого комплекса в Шацком районе — обособленного предприятия № 4 ООО «ОКА МОЛОКО».

ООО «ОКА МОЛОКО» в конце 2018 года вошло в состав Группы компаний «Эко Нива» и является одним из крупнейших инвестиционных проектов региона. В 2018 году в ООО «ОКА МОЛОКО» продуктивность от каждой коровы достигла 10419 кг. Поголовье КРС на 1 июня 2019 года составляет 10847 голов, в том числе 5937 голов коров. Валовое производство молока с начала года достигло 18,3 тысяч тонн (+6,4 тыс. тонн к 01.06.2018 г. ).

В настоящее время в Пителинском районе животноводы надаивают в день от одной коровы более 29 литров молока высшего сорта.