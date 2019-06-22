



© rostec.ru В рамках диверсификации производства Раменский приборостроительный завод холдинга КРЭТ приступил к производству инновационных приборов очистки и обеззараживания воздуха. Новинка будет представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Технология сочетает механическую фильтрацию органических загрязнителей с последующим их разложением под воздействием мягкого ультрафиолетового излучения, что, в свою очередь, предотвращает накопление патогенной микрофлоры в приборах и существенно снижает расходы на обслуживание. Фильтрующий элемент выполнен из спеченных стеклянных шариков с напылением порошка диоксида титана и имеет неограниченный срок службы. Благодаря этому прибор обеспечивает полную инактивацию бактерий, вирусов, спор плесени, летучих органических соединений (в том числе фенолов, формальдегидов и прочих вредных соединений), удаляет неприятные запахи и является единственным эффективным средством против туберкулезной палочки.

«Начало производства инновационного оборудования для очистки воздуха в помещениях — это выход на емкий рынок климатической техники, — отметил первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев. — Уверен, что в рамках политики импортозамещения новая продукция Раменского приборостроительного завода займет достойное место среди представленного на рынке оборудования по очистке воздуха и откроет новые перспективы развития предприятия».

Уникальные свойства приборов позволяют применять их практически во всех отраслях и сферах жизни человека. Среди возможных направлений применения приборов — медицинские учреждения, места массового или длительного пребывания людей, производственные помещения, лаборатории и другие.

Одно из перспективных направлений применения новых приборов — возможность интеграции в систему вентиляции вагона и полная очистка циркулирующего в вагоне воздуха от бактерий, вирусов, спор плесени и прочих органических соединений. Образцы для вагона ЭП2Т прошли успешные испытания на базе НПП «Дальняя связь». Конкурентными преимуществами прибора являются возможность адаптации габаритов под параметры вагона, а также производство по техническому заданию заказчика.

«Всесторонний анализ российского и мирового рынка показывает острую востребованность в по-настоящему эффективных устройствах очистки и обеззараживания воздуха, — прокомментировал заместитель генерального директора Раменского приборостроительного завода Александр Митюшкин. — На сегодняшний день в мире не существует аналогов данной технологии, и все альтернативные устройства имеют или низкую эффективность, или существенные ограничения по использованию. Благодаря этому у завода появляется высокий шанс начать выпуск конкурентоспособной гражданской продукции и внести свой вклад в реализацию программы по диверсификации».

Приборы очистки и обеззараживания воздуха станут частью экспозиции КРЭТ на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».