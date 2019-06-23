Российский завод выпустил новые топливозаправщики на шасси КАМАЗ



Автотопливозаправщик АТЗ-17 на шасси КАМАЗ-65115

© vektornpo.ru

Как сообщила пресс-служба НПО «Вектор», завод «Вектор», занимающийся производством специального транспорта для обеспечения нефтегазового комплекса РФ и СНГ, изготовил и отгрузил в адрес заказчика новые модели топливозаправщиков, в частности топливозаправщики с цистерной 17 куб. м (АТЗ-17) и 12 куб м (АТЗ-12), изготовленные на шасси КАМАЗ-65115, а также топливозаправщик с цистерной 12 куб.м (АТЗ-12МЛ), изготовленный на шасси КАМАЗ-43118СП.



Автотопливозаправщик АТЗ-12МЛ на шасси КАМАЗ-43118СП

© vektornpo.ru



Автотопливозаправщик АТЗ-12 на шасси КАМАЗ-65115

© vektornpo.ru

Топливозаправщик КАМАЗ-65115 АТЗ-17М оснащен самовсасывающим, вихревым, одноступенчатым, горизонтальным тнасосом российского производства СВН-80 мощностью 7,5 кВ, предназначенным для перекачивания чистых, без механических примесей жидкостей: воды, бензина, керосина, дизельного топлива, спирта и других нейтральных жидкостей вязкостью не более 2×10-5 м2/с и плотностью не более 1000 кг/м3.

Топливозаправщики АТЗ-12М на шасси КАМАЗ-43118 АТЗ-12 на шасси КАМАЗ-65115 оснащены насосом СВН-80А, мощностью 6,5 кВ.