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Россия нашла атомный ключ к Евросоюзу. Сериал не помог

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/b0HDsbEeoy0

Совсем вскользь на этой неделе прошла новость о начале строительства на площадке сооружения венгерской АЭС «Пакш-2». В этом выпуске рассказываем какие препятствия были преодолены «Росатомом», и почему эта стройка имеет для страны большое значение. Приятного просмотра!

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность,
  • Нет аватара termometrix
    23.06.1920:11:50

    Интересно почему Япония имеет лучшие показатели о продожительности жизни в Азии и мире,пережив столько атомных катаклизмов?Реальные последствия аварии на ЧАЭС,но кто читает или слушает,лучше верить в всевозможных мифах и преувеличений:

    Официальный доклад Всемирной Организации Здравоохранения и ООН,а также Международного агентства атомной энергии

     https://apps.who.int/iris...594179_rus.pdf?sequence=2 

    Зы.Интересно почему американские товарищи не делают сериалы про своих техногенных катастроф?Самая большая техногенная авария в истории даже согласно англоязычную Википедию-это авария на заводе американской компании «Юнион Карбайд» в Бхопаль Индии,унесшая жизнь 18 тыс. людей,а количество пострадавщих составило более 500 тыс. человек.

     https://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_disaster 

    The Bhopal disaster, also referred to as the Bhopal gas tragedy, was a gas leak incident on the night of 2-3 December 1984 at the Union Carbide India Limited (UCIL) pesticide plant in Bhopal, Madhya Pradesh, India. It is considered to be the world’s worst industrial disaster. Over 500,000 people were exposed to methyl isocyanate (MIC) gas. The highly toxic substance made its way into and around the small towns located near the plant.

    Также: США провели более 1000 ядерных взрывов в виде реальных испытаний, приблизительно в 2 раза больше чем СССР,а это серьезно загрузило атмосферную оболочку планеты радионуклидами.

    Зы.Я не хочу занимать сторону :"За или Против атомной энергетики",я лишь спрашиваю.

    Отредактировано: termometrix~23:22 23.06.19
    #1138819
    • Нет аватара termometrix
      23.06.1920:16:46

      Последствия аварии на ЧАЭС:

      Наибольшие дозы получили примерно 1000 человек, находившихся рядом с реактором в момент взрыва и принимавших участие в аварийных работах в первые дни после него. Эти дозы варьировались от 2 до 20 грэй (Гр) и в ряде случаев оказались смертельными.

      Большинство ликвидаторов, работавших в опасной зоне в последующие годы, и местных жителей получили сравнительно небольшие дозы облучения на всё тело. Для ликвидаторов они составили, в среднем, 100 мЗв, хотя иногда превышали 500. Дозы, полученные жителями, эвакуированными из сильно загрязнённых районов, достигали иногда нескольких сотен миллизиверт, при среднем значении, оцениваемом в 33 мЗв. Дозы, накопленные за годы после аварии, оцениваются в 10—50 мЗв для большинства жителей загрязнённой зоны, и до нескольких сотен для некоторых из них.

      Для сравнения, жители некоторых регионов Земли с повышенным естественным фоном (например, в Бразилии, Индии, Иране и Китае) получают дозы облучения, равные примерно 100—200 мЗв за 20 лет.

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      Лучевая болезнь

      Было подтверждено 134 случая острой лучевой болезни среди людей, выполнявших аварийные работы на четвёртом блоке. Во многих случаях лучевая болезнь осложнялась лучевыми ожогами кожи, вызванными β-излучением. Из этого числа людей в течение 1986 года умерло 28 человек от лучевой болезни. Ещё два человека погибло во время аварии по причинам, не связанным с радиацией, и один умер, предположительно, от коронарного тромбоза. В 1987—2004 годах умерло ещё 19 человек, однако их смерть не обязательно была вызвана перенесённой лучевой болезнью

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      Отредактировано: termometrix~20:33 23.06.19
      #1138820
      • Нет аватара termometrix
        23.06.1920:34:25

        Онкологические заболевания

        Щитовидная железа — один из органов, наиболее подверженных риску возникновения злокачественных опухолей в результате радиоактивного загрязнения, потому что она накапливает иод-131; особенно высок риск для детей. В 1990—1998 годах было зарегистрировано более 4000 случаев заболевания раком щитовидной железы среди тех, кому в момент аварии было менее 18 лет. Учитывая низкую вероятность заболевания в таком возрасте, часть из этих случаев считают прямым следствием облучения. Эксперты Чернобыльского форума ООН полагают, что при своевременной диагностике и правильном лечении эта болезнь представляет не очень большую опасность для жизни, однако от неё уже умерло не менее 15 человек. .

        Некоторые исследования показывают увеличение числа случаев лейкемии и других видов злокачественных опухолей (кроме лейкемии и рака щитовидной железы) как у ликвидаторов, так и у жителей загрязнённых районов. Эти результаты противоречивы и часто статистически недостоверны, убедительных доказательств увеличения риска этих заболеваний, связанного непосредственно с аварией, не обнаружено. Однако наблюдение за большой группой ликвидаторов, проведённое в России, выявило увеличение смертности на несколько процентов. Если этот результат верен, он означает, что среди 600 тысяч человек, подвергшихся наибольшим дозам облучения, смертность от злокачественных опухолей увеличится в результате аварии примерно на 4 тысячи человек сверх примерно 100 тысяч случаев, вызванных другими причинами.

        #1138824
        • Олег Усачёв Олег Усачёв
          23.06.1921:49:06

          Кто бы что не говорил, атомная энергетика — это будущее планетарного масштаба! Атом это — энергетика, медицина, корабли (ледоколы), подводные лодки, ракеты и т. д. Разрабатывается «ядерная» батарейка и двигатель для космических кораблей. Альтернативы нет даже на горизонте!    

          #1138844
    • ЧИВАПЧИЧИ ЧИВАПЧИЧИ
      23.06.1922:32:53

      Потому что «Чернобыль» это бренд, по этой теме пишут книги, разрабатывают игры. Только вопрос то о другом был, не почему популярен Чернобыль, а почему американцы не снимают неудобные сериалы про себя. Снимают, например «Поколение убийц» про вторжение США в Ирак. Кстати, тоже снят HBO. Да и в целом в США достаточно всего имеется про самих себя, просто Чернобыль как бы про нас и пройти мимо не мог.

      #1138853
      • Нет аватара termometrix
        23.06.1923:04:46

        а почему американцы не снимают неудобные сериалы про себя.

        Потому что США мощнейшая и крупнейшая империя в истории человечества.Икона мирового империализма. А такие империи,тем более самая мощная,не снимают подобные вещи про себя,как и положено.

        #1138866
  • Нет аватара доктор
    23.06.1922:37:47

    почему эта стройка имеет для страны большое значение

       

    А какое отношение венгерская АЭС «Пакш-2» имеет к нашей стране и лично ко мне?

    Отредактировано: доктор~22:47 23.06.19
    #1138857
    • Нет аватара VMichael
      23.06.1922:48:55

      Технологии остаются в стране. Налоги остаются в стране. Люди работают в стране.

      Лично вы воспользуетесь дорогой, построенной в том числе на налоги Росатома.

      Как-то так.

      #1138862
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