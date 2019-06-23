Россия нашла атомный ключ к Евросоюзу. Сериал не помог
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/b0HDsbEeoy0
Совсем вскользь на этой неделе прошла новость о начале строительства на площадке сооружения венгерской АЭС «Пакш-2». В этом выпуске рассказываем какие препятствия были преодолены «Росатомом», и почему эта стройка имеет для страны большое значение. Приятного просмотра!
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- Евгений Супер
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