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Армия и Флот

Отряд Северного флота пришёл в Гавану

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Гавану с дружеским визитом прибыл отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», судна тылового обеспечения «Эльбрус» и буксира «Николай Чикер».

Отряд вышел из Североморска 26 февраля и к настоящему моменту посетил порты Джибути, Коломбо (Шри-Ланка), Циндао (Китай), Владивосток и Пуэрто-Боливар (Эквадор). После пополнения запасов и отдыха экипажей отряд вновь выйдет в море и начнёт трансатлантический переход, который станет завершающим этапом кругосветного плавания.

  •  © Фото из открытых источников

Ожидается, что фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Это уже второй в этом десятилетии визит отряда кораблей ВМФ в столицу Кубы — в августе 2013 года в Гавану заходили гвардейский ракетный крейсер «Москва», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и танкер «Иван Бубнов».

Фото с сайта reuters.com и trabajadores.cu

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ВМФ, боевая служба, фрегат, 22350, Адмирал Горшков, Северный флот, Куба
  • A_SEVER A_SEVER
    24.06.1918:05:45

    Забавная штука онлайн-переводчик!    

    Во время въезда в капитальный порт из фрегата Адмирала Горшкова в знак приветствия Карибскому народу был обстрелян 21 спасатель, который был взорван артиллерийской батареей Революционных вооруженных сил из крепости Сан-Карлос-де-ла-кабана.
    Так переводчик исказил фразу о салюте нации в 21 залп, который выполнил наш фрегат при входе в порт Гаваны.

    #1139054
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