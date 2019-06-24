Отряд Северного флота пришёл в Гавану

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Сегодня в Гавану с дружеским визитом прибыл отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», судна тылового обеспечения «Эльбрус» и буксира «Николай Чикер».

Отряд вышел из Североморска 26 февраля и к настоящему моменту посетил порты Джибути, Коломбо (Шри-Ланка), Циндао (Китай), Владивосток и Пуэрто-Боливар (Эквадор). После пополнения запасов и отдыха экипажей отряд вновь выйдет в море и начнёт трансатлантический переход, который станет завершающим этапом кругосветного плавания.





© Фото из открытых источников

Ожидается, что фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Это уже второй в этом десятилетии визит отряда кораблей ВМФ в столицу Кубы — в августе 2013 года в Гавану заходили гвардейский ракетный крейсер «Москва», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и танкер «Иван Бубнов».

Фото с сайта reuters.com и trabajadores.cu