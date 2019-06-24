На Амурском ГПЗ началась сборка резервуаров для хранения продукции

На Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), проектом строительства которого управляет НИПИГАЗ, начался монтаж шаровых резервуаров для хранения готовой продукции: пропана, бутана и пентан-гексановой фракции.

Резервуары произведены для Амурского ГПЗ по специальному заказу на заводе «Уралхиммаш» (г. Екатеринбург). Объем каждого резервуара составляет 2400 куб. м, что в четыре раза превышает параметры традиционно используемых в промышленности (600 куб. м). Такое решение позволило значительно уменьшить металлоемкость парка хранения и сократить необходимую для него площадь.