Тяжелая боевая машина пехоты Т-15 с боевым модулем «Кинжал»

На открывающемся 25 июня 2019 года в Кубинке Пятом Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», в числе прочего, АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» демонстрируется опытный образец тяжелой боевой машины пехоты Т-15 («Объект 149») на перспективной универсальной гусеничной платформе «Армата» в исполнении с оснащением новым боевым дистанционно-управляемым модулем «Кинжал» с 57-мм автоматической пушкой.



© ic.pics.livejournal.com Опытный образец тяжелой боевой машины пехоты Т-15 («Объект 149») на перспективной универсальной гусеничной платформе «Армата» в исполнении с оснащением новым боевым дистанционно-управляемым модулем «Кинжал» с 57-мм автоматической пушкой в экспозиции Пятого Международного военно-технического форума «Армия-2019». Кубинка, июнь 2019 года

Боевой модуль «Кинжал» разработан АО «ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород, входит в состав НПК «Уралвагонзавод») и является дальнейшим развитием экспериментального боевого модуля с 57-мм пушкой, демонстрировавшегося на опытном образце Т-15 на форуме «Армия-2018».Согласно официальным данным НПК «Уралвагонзавод», боевой модуль «Кинжал» имеет массу 3850 кг и оснащен 57-мм автоматической пушкой (боекомплект 80 выстрелов), 7,62-мм пулеметом ПКТМ (1000 выстрелов) и двумя пусковыми установками ПТУР 9М120 «Атака».

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© ic.pics.livejournal.com

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© ic.pics.livejournal.com Опытный образец тяжелой боевой машины пехоты Т-15 («Объект 149») на перспективной универсальной гусеничной платформе «Армата» в исполнении с оснащением новым боевым дистанционно-управляемым модулем «Кинжал» с 57-мм автоматической пушкой в экспозиции Пятого Международного военно-технического форума «Армия-2019». Кубинка, июнь 2019 года

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© ic.pics.livejournal.com Рекламный проспект боевого дистанционно-управляемого модуля «Кинжал» с 57-мм автоматической пушкой, разработанного АО «ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород, входит в состав АО «НПК «Уралвагонзавод»)