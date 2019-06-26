В Рыбинске спустили на воду гидрографическое судно «Николай Скосырев» для ВМФ России
Сегодня в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» (входит в концерн «Калашников») спущено на воду малое гидрографическое судно «Николай Скосырев» проекта 19910.
Это уже четвёртое гидрографическое судно серии и второе, строящееся по корректированному проекту, разработанному КБ «Вымпел» с учётом опыта эксплуатации 2-х первых судов.
Серия:
«Вайгач» — построено в 2007 году на Рыбинском ССЗ (сейчас ООО «Верфь братьев Нобель»)
«Виктор Фалеев» — построено в 2013 году на ССЗ «Восточная верфь» (Владивосток)
АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)
Заводской № 01801 — заложено
Заводской № 01802 — заложено
ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (Благовещенск)
Заводской № 201 — заложено
Гидрографическое судно предназначено для обеспечения безопасности судоходства: постановки и снятия плавучих средств навигационного оборудования, обслуживания и ремонта береговых и плавучих навигационных устройств, промерных работ и съёмки рельефа дна, а также доставки груза на необорудованное побережье для обеспечения работ гидрографических подразделений.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1270 т.
Главные размерения: длина — 59 м, ширина — 11.4 м, осадка — 3 м.
Максимальная скорость хода: 12.5 узлов
Дальность плавания: 2000 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 17 человек
После достройки и необходимых испытаний малое гидрографическое судно «Николай Скосырев» будет передано гидрографической службе Северного флота.
Внимание! Этот пост будет дополнен фотографиями автора! :)