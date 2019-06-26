В Рыбинске спустили на воду гидрографическое судно «Николай Скосырев» для ВМФ России

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Сегодня в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» (входит в концерн «Калашников») спущено на воду малое гидрографическое судно «Николай Скосырев» проекта 19910.

Это уже четвёртое гидрографическое судно серии и второе, строящееся по корректированному проекту, разработанному КБ «Вымпел» с учётом опыта эксплуатации 2-х первых судов.

Серия:

«Вайгач» — построено в 2007 году на Рыбинском ССЗ (сейчас ООО «Верфь братьев Нобель»)

«Виктор Фалеев» — построено в 2013 году на ССЗ «Восточная верфь» (Владивосток)

АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)

Заводской № 01801 — заложено 24.12.15 — спущено 26.06.19 — «Николай Скосырев»

Заводской № 01802 — заложено 22.01.19 — «Яков Лапушкин»

ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (Благовещенск)

Заводской № 201 — заложено 19.02.16 — спущено 19.07.18 — «Александр Рогоцкий»

Гидрографическое судно предназначено для обеспечения безопасности судоходства: постановки и снятия плавучих средств навигационного оборудования, обслуживания и ремонта береговых и плавучих навигационных устройств, промерных работ и съёмки рельефа дна, а также доставки груза на необорудованное побережье для обеспечения работ гидрографических подразделений.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1270 т.

Главные размерения: длина — 59 м, ширина — 11.4 м, осадка — 3 м.

Максимальная скорость хода: 12.5 узлов

Дальность плавания: 2000 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 17 человек

После достройки и необходимых испытаний малое гидрографическое судно «Николай Скосырев» будет передано гидрографической службе Северного флота.

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