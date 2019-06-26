Уралмашзавод отгрузил краны для верфи «Звезда»

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) завершило отгрузку двух тяжелых мостовых кранов в адрес заказчика — судостроительного комплекса «Звезда». Доставка оборудования осуществлена в установленный контрактом срок.

Договор с судостроительным комплексом «Звезда» (г.Большой камень, Приморский край) на изготовление, поставку и монтаж двух тяжелых мостовых кранов грузоподъемностью 320 т был подписан в июле 2018 г.

Основные технологические узлы (балансиры, тележки главного и вспомогательного подъема, траверсы и крюки) были изготовлены в цехах ПАО «Уралмашзавод», крупногабаритные детали, в том числе пролетные балки, — на площадке Славянского СРЗ (Приморский край) в строгом соответствии с технологиями разработчика и под контролем специалистов Уралмашзавода. Согласно контрактным требованиям, отгрузка обоих кранов должна осуществляться единой партией, поэтому на ССРЗ был собран полный комплект оборудования, а также проведена контрольная сборка мостов кранов.

Для сокращения сроков монтажа оборудования на площадке заказчика — строящегося цеха сборки блоков ССК «Звезда» — Уралмашзавод произвел укрупнительную сборку пролетных балок с балансирами, а также тележек главного и вспомогательного подъемов. «Организация укрупнительной сборки на Славянском СРЗ, который находится недалеко от места назначения, а также комплектная отгрузка морем, позволили поставить на площадку заказчика уже готовые к установке узлы, а это, в свою очередь, даст нам возможность осуществить монтаж оборудования в максимально короткие сроки», — отметил первый заместитель генерального директора ПАО «Уралмашзавод» Евгений Прохоров.

Отгрузка оборудования состоялась сегодня: оба комплекта будут доставлены теплоходом «Богатырь» в пункт назначения, где силами сотрудников цеха внешнего монтажа ПАО «Уралмашзавод» они будут выгружены с судна и размещены на площадке промежуточного хранения.

Мостовые краны поставлены заказчику в комплекте с траверсами грузоподъемностью 160 и 260 т, они будут использоваться при сборке объемных секций и блоков носовой части, машинного отделения, а также грузовых помещений судов.