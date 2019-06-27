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Энергетика и ТЭК

В Казани открыта подстанция нового поколения ПС 110 кВ Портовая

  •  © tatarstan.ru

ПС 110 кВ Портовая с элементами Цифровой подстанции предназначена для энергоснабжения населения Вахитовского района и крупных промышленных потребителей.

Инвестиции в строительство подстанции составили 500 млн рублей.

ПС 110 кВ Портовая построена на смену находящейся рядом одноименной подстанции,которая была введена в эксплуатацию в 1957 году. Новую подстанцию возводили параллельно с работой старой, не ограничивая электроснабжение потребителей.

ПС 110 кВ Портовая — восьмая подстанция закрытого типа, построенная энергетиками в Казани. Такие энергообъекты, где все оборудование полностью размещено внутри здания, гармонично вписываются в жилые кварталы городов, их строительство позволяет экономить площадь застройки. При проектировании были учтены новые требования, выдвигаемыми городской администрацией к формированию архитектурного пространства в условиях городской среды. Все трансформаторы имеют надежную шумозащиту и не беспокоят население, кроме того, они полностью защищены от воздействия внешней среды, экологичны и обеспечивают безопасность эксплуатации оборудования.

  •  © tatarstan.ru

  •  © tatarstan.ru

  •  © tatarstan.ru

  •  © tatarstan.ru

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http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1503176.htm

Татарстан, новая подстанция
  • Великоросс Великоросс
    27.06.1913:17:09

    •  © tatarstan.ru

    #1139728
  • Нет аватара IgorLeo
    27.06.1915:14:57

    Основное оборудование 110кВ, из-за которого эту подстанцию называют «цифровой», произвели в НПП «ЭКРА» г. Чебоксары. Награду получил наш представитель в Татарстане ООО «Энергозащита».

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    #1139750
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