В Казани открыта подстанция нового поколения ПС 110 кВ Портовая

ПС 110 кВ Портовая с элементами Цифровой подстанции предназначена для энергоснабжения населения Вахитовского района и крупных промышленных потребителей.

Инвестиции в строительство подстанции составили 500 млн рублей.

ПС 110 кВ Портовая построена на смену находящейся рядом одноименной подстанции,которая была введена в эксплуатацию в 1957 году. Новую подстанцию возводили параллельно с работой старой, не ограничивая электроснабжение потребителей.

ПС 110 кВ Портовая — восьмая подстанция закрытого типа, построенная энергетиками в Казани. Такие энергообъекты, где все оборудование полностью размещено внутри здания, гармонично вписываются в жилые кварталы городов, их строительство позволяет экономить площадь застройки. При проектировании были учтены новые требования, выдвигаемыми городской администрацией к формированию архитектурного пространства в условиях городской среды. Все трансформаторы имеют надежную шумозащиту и не беспокоят население, кроме того, они полностью защищены от воздействия внешней среды, экологичны и обеспечивают безопасность эксплуатации оборудования.