В Липецкой области дан стан строительству завода по производству биопластика из пшеницы

В ОЭЗ «Липецк» состоялась закладка капсулы времени на территории нового резидента зоны, ООО «Рустарк».

Разбитый на четыре этапа десятилетний проект рассчитан на выпуск модифицированных крахмалов, из которых будут изготавливать упаковку для продуктов питания, обувь и одежду.

На первом этапе, в 2019-2021 годах, предприятие вложит в переработку зерна и производство модифицированного крахмала 8 млрд рублей. На этой стадии на заводе будут перерабатывать до 500 тонн пшеницы в сутки. Второй этап предусматривает удвоение до 2024 года мощности переработки зерна и выпуск на основе крахмала биополимеров и биомономеров (объем инвестиций — 15 млрд рублей). На третьем этапе тут начнут перерабатывать до 2500 тонн пшеницы в сутки и выпускать новые виды крахмальных полимеров (плюс 15 млрд рублей инвестиций). Четвёртый этап — самый дорогостоящий. За 2026-2029 годы компания планирует вложить 25 млрд рублей, увеличив производство полимеров за счёт увеличения переработки зерна до 3000 тонн в сутки.

ООО «Рустарк» — резидент «Липецка» с 2017-го. Два года ушли у компании на разработку проекта производства, которое станет центром новейшего кластера по производству экологически чистых полимеров, которые призваны заменить полимеры, производимые из ископаемого сырья: нефти, газа, угля.

О биопластике и биополимерах приглашенным на церемонии закладки, среди них было много студентов, рассказал управляющий партнёр ООО «Рустарк» Роман Козырев. Отличие биополимеров от привычных пластмасс в том, что они изготавливаются не из продуктов переработки ископаемого топлива, а из… пшеницы! Учёные научились выделять из зерна модифицированный крахмал. А уже из этого натурпродукта ООО «Рустарк» производит биополимеры, материалы для производства экологически безвредных биопластиков.

— Крахмал — это новая, в кавычках, нефть XXI века, это нефть 2.0. Крахмал — природный полимер. На его основе, используя современные технологии, компания «Рустарк» будет производить биопластики с аналогичными или лучшими потребительским свойствами, чему у материалов, получаемых из нефти, но без ущерба для окружающей среды, — заметил Роман Козырев.

Огромный плюс модифицированного крахмала в том, что его получают из возобновляемого сырья, пшеницы. И все отходы производства идут в дело, например, на корм скоту. Также биопластики, получаемые из такого продукта, биоразлагаемы в течении времени, несопоставимыми, например, со сроком разложения привычной нам пластиковой бутылки.

Представитель компании-партера «Рустарка», голландского «Авантиума» Элик Блюм, сообщил, что такого рода проекты позволяют уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую среду без ущерба для достигнутого развитым человечеством уровня комфорта. А производство пластика в ближайшем будущем вырастет в четыре раза. Поэтому биопластик — это выход из проблемы требующего все больше еды и вещей растущего населения планеты.

— Пшеница — замечательный материал для нашей компании. Из новых крахмальных полимеров уже научились получать разнообразную тару для пищевых продуктов, упаковку и одноразовую посуду, материалы для производства обуви и одежды (стоимость полимеров та же, что и из ископаемых ресурсов), — сообщил голландец.