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Производство

Первый двигатель производства АО «Русские электрические двигатели» введен в эксплуатацию

  •  © red.transneft.ru

Как сообщила пресс-служба компании по транспорту нефти «Транснефть», Акционерное Общество «РУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ» (АО «РЭД»), которая на своем заводе, отрытом в октябре 2018 года в Челябинске (о чем сообщил сайт «Сделано у Нас»), реализует полный цикл производства электродвигателей: изготовление комплектующих, сборка, проведение испытаний продукции, ввело в промышленную эксплуатацию на объекте заказчика — АО «Транснефть — Прикамье» (об отгрузке с завода двигателя сообщил сайт «Сделано Нас») первый трехфазный взрывозащищенный электродвигатель собственной разработки и производства мощностью 1250 кВт с номинальным напряжением 6 кВ, КПД которого составляет 96,2%.

В апреле 2019 года пресс-служба компании «Транснефть» сообщила, что АО «РЭД» получило сертификаты соответствия планируемых к выпуску взрывозащищенных электродвигателей техническим требованиям Таможенного союза.

  •  © red.transneft.ru

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https://red.transneft.ru/press/news/?id=64761

Транснефть, АО РЕД
  • Clausson Clausson
    27.06.1921:09:14

    взрывозащищенный… мощностью 1250 кВт… 6 кВ, КПД — 96,2%.

    Браво. Круто!

    #1139830
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