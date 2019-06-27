Первый двигатель производства АО «Русские электрические двигатели» введен в эксплуатацию

Как сообщила пресс-служба компании по транспорту нефти «Транснефть», Акционерное Общество «РУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ» (АО «РЭД»), которая на своем заводе, отрытом в октябре 2018 года в Челябинске (о чем сообщил сайт «Сделано у Нас»), реализует полный цикл производства электродвигателей: изготовление комплектующих, сборка, проведение испытаний продукции, ввело в промышленную эксплуатацию на объекте заказчика — АО «Транснефть — Прикамье» (об отгрузке с завода двигателя сообщил сайт «Сделано Нас») первый трехфазный взрывозащищенный электродвигатель собственной разработки и производства мощностью 1250 кВт с номинальным напряжением 6 кВ, КПД которого составляет 96,2%.

В апреле 2019 года пресс-служба компании «Транснефть» сообщила, что АО «РЭД» получило сертификаты соответствия планируемых к выпуску взрывозащищенных электродвигателей техническим требованиям Таможенного союза.